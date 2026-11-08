Leandro Hernández, jugador del Colo Colo, provocó que otro conductor fuera ingresado al hospital

Leandro Hernández, delantero de Colo Colo, fue detenido durante la madrugada de este 8 de noviembre luego de protagonizar un fuerte accidente automovilístico en la comuna de Providencia, en Santiago de Chile.

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¿Qué sucedió?

El jugador conducía bajo los efectos del alcohol y, de acuerdo con el primer examen practicado por Carabineros, registró 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre. Aunque salió ileso del impacto, el conductor del otro vehículo resultó con lesiones de consideración y tuvo que ser trasladado a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas en la intersección de las avenidas Los Leones y Pocuro, donde el automóvil conducido por el atacante de 21 años chocó contra otro vehículo particular. La colisión provocó importantes daños en la parte delantera del automóvil del futbolista y movilizó a los equipos de emergencia, además de elementos de Carabineros, quienes acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

Jugadores del Colo Colo en un partido | X:@ColoColo

Uno de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con la presunta responsabilidad del jugador en el choque. Los primeros antecedentes apuntaban a que uno de los conductores habría ignorado la luz roja del semáforo; sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad revisadas durante la investigación permitieron establecer que Hernández habría cruzado cuando la señal estaba en rojo, impactando al automóvil que circulaba por la avenida Pocuro.

El resultado del alcotest practicado al delantero arrojó 1.2 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el que fue detenido por las autoridades. Posteriormente, el futbolista fue trasladado a un centro asistencial para completar los procedimientos médicos correspondientes, mientras el Ministerio Público comenzó a reunir los antecedentes para determinar las circunstancias del accidente y establecer las responsabilidades penales.

Leandro Hernández celebrando un gol con Colo Colo | X:@ColoColo

¿Cómo se encuentra víctima?

La situación del otro conductor es la que genera mayor preocupación. La víctima fue trasladada por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) al Hospital del Salvador, donde permanecía internada tras sufrir diversas fracturas en distintas partes del cuerpo. La fiscalía confirmó que, pese a la gravedad de las lesiones, su vida no se encontraba en peligro, aunque continuaba bajo atención médica.

Además, se dio a conocer que el conductor afectado no viajaba solo, pues tenía un acompañante al momento de la colisión. Hasta los reportes más recientes no se había difundido públicamente su identidad, edad ni ocupación, por lo que no existen elementos suficientes para ofrecer más detalles sobre su vida personal. Lo que sí se confirmó es que continúa hospitalizado y que las lesiones sufridas fueron consideradas graves por la Fiscalía.

El caso avanzó hasta los tribunales, donde Hernández fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves. Como parte de las medidas cautelares, se ordenó el arraigo nacional, firma mensual y la retención de su licencia de conducir. Asimismo, se estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación, periodo en el que se espera contar con los resultados definitivos de los exámenes y conocer la evolución médica de la víctima.