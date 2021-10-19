Gary Neville sobre jugadores del United: 'Son muy flojos, son como bebés'
Manchester United vive un momento complicado y este fin de semana cayó ante el Leicester City, por lo que Gary Neville acusó a los jugadores de ser "flojos" y unos "bebés".
"Son muy flojos y es un equipo horrible para ver cuando están con esa actitud. Dejan espacios por todos lados, no presionan bien, van andando por el campo, especialmente los de arriba y lo peor es que se deben pensar que son mejores de lo que son", añadió.
"Este equipo es paupérrimo cuando tiene que reaccionar a goles. Son como bebés después de conceder un gol", añadió, mencionó paea Sky Sport.
De igual forma, el exfutbolista de los Red Devils cuestionó la titularidad de Harry Maguire, ya que viene saliendo de una lesión.
"No estuvo a la altura. Ponerle de titular fue quizás por un ataque de pánico de no tenerle ni a él ni a Varane, pero, ¿por qué no le quita al descanso? Ese fue el mayor error", agregó.
