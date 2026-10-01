Gloria Trevi vs Penguin Random House: así va la disputa por el libro Todo a la luz

La cantante respondió con nuevas acusaciones y anunció que continuará ejerciendo acciones legales / Especial

La editorial impugnó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una resolución del IMPI relacionada con el uso del nombre y fotografías de la artita en el libro de Karla de la Cuesta

La batalla alrededor de Gloria Trevi, Penguin Random House y el libro Todo a la luz escaló a una nueva etapa. La editorial presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para combatir una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que restringió el uso del nombre e imagen de la cantante dentro de la obra escrita por Karla de la Cuesta, mientras Trevi respondió acusando a la empresa de difundir información que considera falsa y advirtió que continuará por la vía legal.

El conflicto enfrenta dos posturas claramente distintas. Por un lado, Penguin Random House sostiene que Todo a la luz es una investigación de interés público construida a partir de expedientes judiciales, testimonios, documentos y cobertura periodística. La editorial considera que impedir el uso del nombre y fotografías de Gloria Trevi dentro de ese contexto podría representar una afectación a la libertad de información. Por el otro, Trevi rechaza el contenido de la publicación y afirma que la empresa está difundiendo información falsa sobre su vida.

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El IMPI restringió el uso del nombre e imagen de Gloria dentro de la obra escrita por Karla de la Cuesta / Especial

¿Por qué el IMPI intervino en Todo a la luz?

El caso comenzó después de que Gloria Trevi promoviera acciones relacionadas con el uso de su imagen dentro del libro. De acuerdo con la postura difundida por Penguin Random House, el IMPI emitió durante 2026 una resolución que ordenaba retirar menciones y fotografías de la cantante de la obra, además de establecer una sanción económica contra la editorial.

Penguin asegura que las fotografías utilizadas en Todo a la luz provienen de archivos hemerográficos y documentos públicos, y sostiene que el libro aborda acontecimientos de interés público vinculados con el caso Trevi-Andrade. La editorial también ha señalado que Karla de la Cuesta tuvo acceso al expediente judicial completo y que el contenido se construyó mediante revisión documental, testimonios y análisis jurídicos.

La editorial calificó la medida del IMPI como una restricción excesiva y cuestionó que se impida utilizar el nombre y rostro de una figura pública incluso dentro de una obra informativa. Según la postura de Penguin Random House, nunca había enfrentado “una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas”.

La Trevi respondió acusando a la editorial de difundir información que considera falsa / FB: @GloriaTreviOficial

Penguin Random House lleva el caso ante tribunales

La empresa decidió combatir la resolución mediante una demanda presentada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De acuerdo con Eduardo de la Parra, abogado de la editorial, el recurso fue presentado el 1 de agosto de 2026 y posteriormente admitido por el Tribunal.

Una de las decisiones más importantes hasta ahora es que el TFJA concedió medidas cautelares que suspenden provisionalmente los efectos de la resolución del IMPI, lo que significa que Todo a la luz puede continuar comercializándose mientras se resuelve el juicio administrativo. También queda suspendido temporalmente el cobro de las sanciones económicas relacionadas con el expediente.

“Provisionalmente la resolución no surte efectos y no se considera cosa juzgada. Entonces, en lo que se sigue este juicio, la resolución carece de efecto alguno”, explica De la Parra durante una conferencia encabezada por la editorial.

El abogado señaló que el procedimiento podría extenderse durante varios meses, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre el fondo del conflicto.

Gloria Trevi se fue directo contra Roberto Banchik, líder de Penguin Random House México / Especial

¿Qué dice Gloria Trevi sobre el libro?

La cantante respondió públicamente este 1 de octubre de 2026 y rechazó los argumentos presentados por la editorial. En su comunicado, Gloria Trevi sostiene que el libro contiene información falsa o inexacta y aseguró que mantendrá acciones legales contra quienes difundan esos contenidos.

“La publicación que defienden es una falsedad y por ello he ejercido y seguiré ejerciendo acciones legales contra la autora, la editorial y contra todos los que diseminen información falsa o inexacta”, señala en el comunicado.

Trevi también dirigió señalamientos contra Roberto Banchik, líder de Penguin Random House México, a quien acusó de obtener beneficios económicos mediante publicaciones que, desde su perspectiva, no verifican adecuadamente la información.

“El señor Banchik se está dedicando a hacer negocios a partir de la mentira y de no verificar la información que publica”, afirma la cantante.

La afirmación corresponde a la postura de Gloria Trevi y no constituye un hecho acreditado judicialmente.

Gloria Trevi acusa de misoginia al líder de Penguin Random House

La cantante endureció todavía más su postura al dirigir un señalamiento personal contra Banchik.

“Señor Banchik, conmigo y muchas mujeres ha topado. Es un misógino que se atreve a publicar mentiras de varias de nosotras y ha dañado a nuestras familias”, sostiene.

La disputa legal, por tanto, no se limita ya a la utilización de imágenes o al contenido del libro, sino que se ha transformado también en un enfrentamiento público entre la cantante y la editorial.

Gloria Trevi niega querer censurar el libro

Uno de los puntos más relevantes de la respuesta de Trevi es que negó que sus acciones tengan como objetivo restringir la libertad periodística o impedir que los medios hablen sobre ella.

“Nunca solicitamos al IMPI medida alguna que restrinja la libertad de expresión. Siempre he pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre”, señaló.

La intérprete añadió que pedirá a sus abogados revisar los litigios promovidos por ella para analizar si alguno pudiera representar un obstáculo al trabajo periodístico. Según su postura, su intención es combatir información que considera falsa, no impedir investigaciones o coberturas legítimas.

¿De qué trata Todo a la luz?

Todo a la luz. El caso criminal que México dejó en la oscuridad fue publicado por Grijalbo, sello perteneciente a Penguin Random House, y está escrito por Karla de la Cuesta, abogada, activista y sobreviviente del grupo encabezado por Sergio Andrade.

La descripción oficial de Penguin señala que De la Cuesta tuvo acceso al expediente judicial del caso relacionado con Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, y que la autora utiliza esa documentación para reconstruir los abusos que, según su investigación y testimonio, vivieron diversas adolescentes y jóvenes.

La editorial presenta la obra como un trabajo de investigación y testimonio, mientras Gloria Trevi rechaza distintas afirmaciones contenidas en ella.

¿Todo a la luz fue prohibido?

Por ahora, no existe una prohibición definitiva que impida vender el libro. Aunque el IMPI emitió una resolución que ordenaba retirar menciones e imágenes de Gloria Trevi, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió provisionalmente sus efectos mientras analiza la demanda promovida por Penguin Random House.

Eso significa que el libro puede continuar comercializándose durante el juicio, mientras el Tribunal determina si confirma, modifica o revoca la resolución del IMPI.

El caso mantiene entonces abiertas varias preguntas jurídicas: hasta dónde llega el derecho de una figura pública sobre el uso de su imagen, en qué momento prevalece el derecho a la información y cuáles son los límites que una autoridad administrativa puede imponer sobre una publicación editorial.