Futbol

Iker Casillas sobre gol de Messi a Ochoa: "Si hubiera estado dos pasos adelante, no entra'

Memo Ochoa con México vs Argentina en Qatar 2022 | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 21:53 - 27 noviembre 2022
El exguardameta señaló que el azulcrema pudo haber evitado el tanto de La Pulga

Iker Casillas, exguardameta y campeón del mundo con España en 2010, señaló que Guillermo Ochoa pudo haber atajado el remate de Messi, pero perdió la oportunidad al estar unos pasos adelantado.

“Al final fue una genialidad, un disparo que a todos nos sorprendió. Cuando vi que fue gol quise ver repetida la jugada varias veces, ¿por qué había pasado? Que si Ochoa está un poquito adelantado, ese gol de tan lejos no lo sufres, es mi opinión. Yo creo que jugando un 'pelín' ahí, un paso o dos pasos, esa pelota no hubiese entrado en el arco de México”, dijo para TV Azteca.

El también comentarista de futbol destacó la pobreza del Tri en ataque, pues aseguró no haber contado ninguna llegada a gol al arco de Martínez.

“Es verdad que Argentina gana 2-0, pero yo a México le veo pobre en cuanto a querer llegar a la portería rival. No conté ninguna ocasión de gol, salvo una falta que la para el ‘Dibu’ Martínez y nada más. Fue demostrar que no tenían problema en enfrentar a la Albiceleste, pero en el futbol en sí no vi absolutamente nada”.

