Hugo González, Nicolás Castro, Jorge Díaz Price y Mauricio Isaís son algunos de los nombres que podrían resentir la salida del argentino

La salida de Antonio Mohamed del banquillo del Toluca abrirá una nueva etapa para los Diablos Rojos y también pondrá a prueba el futuro de algunos futbolistas que encontraron oportunidades o respaldo durante su gestión; como lo es Hugo González, Nicolás Castro, Jorge Díaz Price y Mauricio Isaís son cuatro nombres que podrían enfrentar un panorama diferente con la llegada de otro cuerpo técnico.

Uno de los casos más llamativos es el de Nicolás Castro, debido a que el mediocampista argentino llegó en junio de 2025 como una incorporación respaldada por Mohamed y se convirtió en una alternativa importante para el funcionamiento del equipo. En el Apertura 2026 disputó 15 encuentros, con un gol y cuatro asistencias; sin embargo, el cambio de entrenador podría modificar sus responsabilidades dentro del mediocampo.

Una situación distinta es la de Jorge Díaz Price, quien llegó en enero de 2026 después de destacar con Cancún, en la Liga de Expansión. El futbolista tuvo la oportunidad de incorporarse al proyecto escarlata luego de que Mohamed conociera sus condiciones mediante una recomendación. En el Apertura 2026 participó en 15 partidos, con un gol y una asistencia, por lo que tendrá que demostrar que puede mantenerse dentro de los planes del próximo estratega.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

La competencia bajo los tres postes

Hugo González también podría enfrentar cambios. El guardameta recibió el respaldo de Mohamed y alternó la titularidad con Luis García, incluso en medio de cuestionamientos de la afición. La llegada de un nuevo entrenador podría modificar esa competencia y establecer una jerarquía diferente en la portería.

Aparte de que González es uno de los recurrentes por Mohamed, debido a que ya habían coincidido en la etapa del argentino en Monterrey y ahora hicieron lo mismo con los Diablos Rojos.

Hugo González celebrando en el Nemesio Diez | IMAGO7

El desgaste de un cierre complicado

La despedida del Turco también llega después de un periodo complicado para Toluca, ya que los Diablos consiguieron solamente una victoria en sus últimos 10 partidos, incluido un amistoso, y terminaron la fase regular con una derrota ante Pachuca.

El propio Mohamed reconoció el desgaste que representó dirigir al equipo durante dos años y explicó que ya no contaba con la energía necesaria para continuar. En ese contexto, la presión de los resultados y la exposición mediática también acompañaron el cierre de su ciclo.