A una semana del partido ante los 'Reggae Boys', los mexicanos que militan en el ' Viejo Continente' han tenido una grandiosa actuación

El pésimo inicio del proceso de Rafa Márquez ha obligado a que el exjugador del Barcelona busque alternativas para buscar lo que sería su primera victoria bajo su mando. Esta segunda convocatoria contiene la presencia de algunos de los jugadores 'europeos' más destacados, quienes casualmente, se han puesto en buena forma.

Armando González y Mateo Chávez han destacado con un gol en sus respectivos equipos, Santiago Giménez y Rodrigo Huescas suman muy buenos minutos y, la sorpresa de todos los nombres, Armando León, sigue siendo parte importante de su equipo en Croacia.

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Los mexicanos se ponen a tono

El equipo de Rafa Márquez buscará sacar un buen resultado en los encuentros de CONCACAF Nations League en contra de la Selección de Jamaica, algo que también los jugadores entienden, así que han llegado de la mejor manera al duelo que se jugará en Kingston, primero con la Hormiga González anotando un buen gol en sus primeros dos minutos en el campo después de haber ingresado de cambio en el partido de Olympiacos.

En la victoria de AZ Alkmaar en un cerrado 4-3 en casa, Mateo Chávez fue clave, pues además de completar los 90 minutos en el juego de Eredivisie, él marcó una de esas cuatro anotaciones de los suyos, esto al minuto 76, dándole la oportunidad de sacar los tres puntos.

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar | x:@AZAlkmaar

En cuanto a la suma de minutos de los jugadores que militan en el 'Viejo Continente', a pesar de no anotar, considerando que regresó después de su fuerte lesión, Rodrigo Huescas ha sido titular y se llevó una tarjeta preventiva en la victoria de Copenhague 1-0 en el duelo de liga danesa.

Con menos tiempo, Santiago Giménez ha sumado minutos en el campo con el Porto, pero no han sido los esperados, pues aunque su equipo ha ganado 1-2 como visitante, el 'Bebote' ingresó apenas al minuto 78 para terminar el duelo dentro del terreno de juego.

Llegando al tema de la sorpresa de la convocatoria, Armando León, su equipo, el Osijek en la liga de Croacia ha perdido en contra de Hajduk por la mínima; sin embargo, los números para el mexicano lo dejaron en que jugó 89 minutos, pero este ha sido su sexto duelo consecutivo sin poder anotar en el campeonato croata.

Armando León en celebración con NK Osijek | INSTAGRAM: @armando.leonr

¿Cuándo son los duelos mexicanos?