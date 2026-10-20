América, Cruz Azul y Santos celebrando sus victorias en la J12 del AP26 | MEXSPORT

Los tres equipos se combinaron para goleadas importantes en la Jornada 12 del Apertura 2026

La Jornada 12 del Apertura 2026 dejó una marca que no se registraba desde hace 21 años en la Liga MX: tres goleadas en una misma fecha. Santos Laguna, América y Cruz Azul fueron protagonistas de marcadores abultados que también impulsaron los números ofensivos del torneo.

Los Guerreros vencieron 5-0 a Querétaro, las Águilas derrotaron 5-3 a León y La Máquina se impuso por 5-0 a FC Juárez.

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La última vez que se había presentado una combinación similar fue en el Apertura 2005, cuando Cruz Azul venció 5-3 al Atlante, Tigres goleó 5-0 al Veracruz y Pachuca hizo lo propio por 5-1 ante Tijuana, en la Jornada 7.

Durante la fecha 12 se marcaron 30 goles, con lo que el Apertura 2026 llegó a 318 anotaciones y mantuvo un promedio de tres tantos por partido.

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Además, el certamen acumula tres jornadas consecutivas con al menos 30 goles: en la fecha 10 se registraron 35, mientras que en la 11 y la 12 hubo 30 en cada una. Una racha de esta naturaleza no se presentaba desde el Apertura 2015, cuando se prolongó durante cinco jornadas, de la cuarta a la octava.

En comparación con el Clausura 2026, el actual torneo suma 29 goles más después de 12 jornadas, una diferencia que coloca al Apertura 2026 por encima de su antecesor en producción ofensiva durante el mismo periodo.

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