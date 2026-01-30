Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial en obras del Estadio Azteca

La foto de América levantó la ceja de la afición de Chivas | X: @ClubAmerica
Marcos Olvera García 10:24 - 30 enero 2026
La fotografía recordó a los aficionados la que se tomó el Rebaño en 2009 cuando se construía el Akron

El pasado jueves, las Águilas del América dieron a conocer su foto oficial para el torneo Clausura 2026, misma que fue tomada en el interior del Estadio Azteca, mismo que se encuentra en remodelación de cara a la Copa del Mundo de este verano.

Horas después de la revelación de la foto oficial del cuadro azulcrema, la afición rojiblanca se les fue encima por las similitudes entre la foto del América y la foto oficial de Chivas en 2009.

La foto oficial de Chivas en 2009 | chivasdecorazon.com.mx

Las Chivas se tomaron la foto oficial en 2009 en las obras del estadio Akron, inmueble que se estrenó en 2010, ante las “similitudes” la afición del rebaño ha tachado de copiones a los americanistas, que no se han enganchado mucho en redes sociales, asegurando que (al menos) hay estadio para tomarse la foto y no lo hicieron en “un baldío"

Algunos comentarios de la afición | CAPTURA

El Estadio Azteca apunta a estar listo para el próximo mes de marzo, incluso, América podría volver a su casa antes de que termine el torneo regular en el Clausura 2026, aunque ya no podría disputar la liguilla en el Coloso de Santa Úrsula.

América, que actualmente juega en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, se enfrentará a los Rayos de Necaxa en la jornada cuatro del presente torneo, donde buscarán su primera victoria o, como mínimo, marcar el primer gol en este certamen.

Algunos comentarios de la afición | CAPTURA

Por su parte, las Chivas se enfrentarán al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras, el equipo potosino ya jugó contra América, siendo la única derrota de los azulcremas en este certamen.

América y Chivas se verán las caras en la jornada seis del torneo Clausura 2026, cuando el Clásico Nacional se juegue el próximo 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron.

