¿Más descanso en noviembre? Proponen que el 2 de noviembre sea feriado obligatorio

El Congreso de Chihuahua propuso que el 2 de noviembre sea considerado día de descanso obligatorio en México / Gemini

El Congreso de Chihuahua aprobó enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para que el 2 de noviembre sea incluido entre los días de descanso obligatorio en México

El mes de noviembre podría sumar un día de descanso obligatorio si prospera una propuesta impulsada desde Chihuahua. El Congreso de ese estado aprobó enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para que el 2 de noviembre, Día de Muertos, sea incorporado al calendario establecido en la Ley Federal del Trabajo.

La propuesta busca modificar el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que esta fecha sea considerada oficialmente como un día de descanso obligatorio para las personas trabajadoras de todo México.

La iniciativa busca incorporar el Día de Muertos al calendario de descansos establecido en la Ley Federal del Trabajo / Pixabay

¿Por qué quieren que el Día de Muertos sea festivo?

La iniciativa fue impulsada por la diputada América Victoria Aguilar Gil, quien destacó el valor cultural y social que tiene el Día de Muertos para México.

De acuerdo con el dictamen, convertir el 2 de noviembre en un día de descanso permitiría que las personas trabajadoras puedan participar en actividades relacionadas con esta tradición, como la instalación de altares y ofrendas, además de visitar los cementerios y convivir con sus familias.

“En esta fecha, honramos la memoria de nuestros seres queridos, se trata de un momento de unidad, reflexión y fortalecimiento en nuestra comunidad”, señaló la diputada del Partido del Trabajo.

La propuesta permitiría que trabajadores puedan dedicar el 2 de noviembre a las tradiciones del Día de Muertos / Pixabay

¿Cuántas personas celebran el Día de Muertos?

Como parte de los argumentos de la propuesta, se citó una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica de Chihuahua, según la cual casi 80% de los mexicanos visita los cementerios para rendir homenaje a sus seres queridos.

Asimismo, 72% de las personas encuestadas destacó la importancia de reunirse con familiares y amigos durante esta fecha.

¿Ya será obligatorio descansar el 2 de noviembre?

Por ahora, no. Aunque el Congreso de Chihuahua aprobó la propuesta, el 2 de noviembre todavía no está contemplado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.

El Congreso de Chihuahua aprobó enviar la propuesta al Congreso de la Unión para su análisis / Pixabay

Lo aprobado por el Congreso estatal consiste en enviar la iniciativa al Congreso de la Unión, donde deberá ser analizada y discutida. Solo en caso de que el proceso legislativo avance y la propuesta sea aprobada, el Día de Muertos podría incorporarse oficialmente a la legislación laboral federal.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio?

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla como días de descanso obligatorio:

1 de enero: Año Nuevo.

5 de febrero: Día de la Constitución.

21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

1 de octubre de cada seis años: Transmisión del Poder Ejecutivo.

20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre: Navidad.