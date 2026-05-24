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Mundial 2026

Mundial 2026: Nueva Zelanda, todo lo que debes saber de los 'All Whites' para la Copa del Mundo

Estephania Carrera
Estephania Carrera 01:00 - 24 mayo 2026
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La escuadra de Oceanía amarró su pasaporte para uno de los eventos mas importantes del futbol a nivel mundial

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 sigue la marcha y los invitados del formato de 48 equipos se siguen confirmando. Nueva Zelanda se convirtió oficialmente en la selección número 31 en asegurar su lugar en el torneo.

¿Cuántos Mundiales ha jugado Nueva Zelanda?

La participación en 2026 representará apenas la tercera Copa del Mundo en toda la historia del país. Previamente, el conjunto oceánico logró clasificar a las ediciones de España 1982 y Sudáfrica 2010.

Con la clasificación en la mano, los neozelandeses rompen una dolorosa ausencia de 16 años sin asistir a la máxima fiesta del futbol, manteniéndose fuera del radar mundialista desde su última aventura en tierras africanas.

Nueva Zelanda celebrando ante Chile l X:NZ_Football

En España 1982 se despidieron con tres derrotas, mientras que en Sudáfrica 2010 firmaron una participación histórica pero curiosa, al quedar eliminados en fase de grupos de manera invicta tras cosechar tres empates (ante Italia, Paraguay y Eslovaquia).

A pesar de ser el gigante de su confederación, Nueva Zelanda tiene una cuenta pendiente muy importante en los Mundiales, pues nunca ha ganado un solo partido. Su gran objetivo en el Mundial 2026 será estrenar su casillero de victorias.

Calendario Nueva Zelanda (Grupo G)

  • Irán vs Nueva Zelanda | Lunes 15 de junio | SoFi Stadium (Los Ángeles, EE. UU.)

  • Nueva Zelanda vs Egipto | Domingo 21 de junio | BC Place (Vancouver, Canadá)

  • Nueva Zelanda vs Bélgica | Viernes 26 de junio | BC Place (Vancouver, Canadá)

Chris Wood con Nottingham Forest | AP
Chris Wood con Nottingham Forest | AP

Máxima figura: Chris Wood

El delantero de 34 años, actual ariete del Nottingham Forest en la Premier League de Inglaterra, portará el gafete de capitán en la que será la gran cita de su carrera. Wood es el máximo anotador histórico de su país, toda la esperanza goleadora de los neozelandeses para romper el maleficio histórico y conseguir su primer triunfo mundialista recae sobre sus hombros.

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