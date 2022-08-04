NFL: Travis Kelce aseguró que quiere terminar su carrera en los Chiefs

Andy Reid tendrá siempre un aprecio muy especial por Travis Kelce, uno de los primeros jugadores reclutados por los Chiefs después de que el nuevo entrenador tomó las riendas, tras un final frustrante en Filadelfia y con la misión de enderezar la marcha de un equipo que había dado tumbos durante décadas.

Ahora Kelce es uno de los jugadores más veteranos de la liga. Ningún otro ha pasado más tiempo en los Chiefs. Así que resulta apenas normal preguntarse cuánto tiempo más seguirá el tight end con este nivel de juego.

Y si hará algo cada vez más raro en la NFL: Jugar toda su carrera con el mismo equipo.