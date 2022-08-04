Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL: Travis Kelce aseguró que quiere terminar su carrera en los Chiefs

Travis Kelce firma autógrafos en práctica de Chies | AP
02:50 - 04 agosto 2022
El ala cerrada podría jugar toda su carrera con el conjunto de Kansas City

Andy Reid tendrá siempre un aprecio muy especial por Travis Kelce, uno de los primeros jugadores reclutados por los Chiefs después de que el nuevo entrenador tomó las riendas, tras un final frustrante en Filadelfia y con la misión de enderezar la marcha de un equipo que había dado tumbos durante décadas.

Ahora Kelce es uno de los jugadores más veteranos de la liga. Ningún otro ha pasado más tiempo en los Chiefs. Así que resulta apenas normal preguntarse cuánto tiempo más seguirá el tight end con este nivel de juego.

Y si hará algo cada vez más raro en la NFL: Jugar toda su carrera con el mismo equipo.

“No planeo jugar en otro lugar. Espero que los Chiefs tengan eso en mente también”, dijo Kelce, quien tiene contrato hasta la campaña de 2025, en cuyo momento sólo otros seis jugadores habrán permanecido más temporadas que él en un solo conjunto.

“Me encanta estar aquí. He hecho todo lo que puedo hacer de la forma correcta. Voy a seguir haciéndolo, y ellos saben qué tipo de jugador tendrán”.

