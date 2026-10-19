Si la noticia ya era mala en un principio, ahora es peor. Jalen Hurts no podrá terminar la temporada con Philadelphia debido a que su problema con coágulos de sangre es mucho peor de lo que se pensaba pues este lunes 19 de octubre se ha confirmado que se han encontrado varios de ellos en sus pulmones, haciendo imposible que pueda continuar.
La noticia, más allá de impactar a los fans de Eagles, ha comenzado a desarrollar comntarios que atribuyen al mal cuidado médico como la causa principal por la que esta lesión se ha agravado. Tanner McKee será el elegido para quedarse al mando de la ofensiva de Philadelphia en el resto de la campaña.