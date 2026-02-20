Grupo Ignite, el consorcio que compró el Real Valladolid, muestra interés en el Club poblano

El futuro de Puebla parece estar al aire. Tras casi un año de especulaciones sobre la posible venta del la Franja, parece que finalmente tiene un comprador. Según reportes, Grupo Ignite, un conglomerado estadounidense con respaldo de capital europeo, habría manifestado su interés en adquirir al equipo de la Liga MX.

Este grupo inversor no es un desconocido en el mundo del futbol. En mayo del año pasado, adquirió el Real Valladolid de España, propiedad de Ronaldo Nazario, en una operación valuada en 50 millones de euros. Ahora, su atención parece haberse desplazado hacia la Liga MX, con el Puebla como su principal objetivo.

Aunque recientemente se vinculó a Grupo Ignite con León, propiedad de Grupo Pachuca, nuevos reportes han señalado que el interés real del consorcio se centra en el equipo poblano, considerándolo su opción más sólida en el futbol mexicano.

Puebla tendría un comprador en puerta | IMAGO7

¿Quién está detrás de Grupo Ignite?

Grupo Ignite está conformado por más de una decena de inversionistas de México, Estados Unidos y España. La corporación, liderada por Gabriel Solares y Enrique Ureña, tiene como objetivo principal estabilizar financieramente a los clubes que adquiere y potenciar su crecimiento deportivo. En el caso del Real Valladolid, el plan es devolverlo a la Primera División de España con una estrategia a corto, mediano y largo plazo.

Sin embargo, la posible llegada de este grupo al fútbol mexicano no está exenta de controversia, principalmente por el pasado de uno de sus líderes.

Gabriel Solares es un personaje polémico en la Liga MX | IMAGO7

Gabriel Solares, figura central de Grupo Ignite, enfrenta actualmente una suspensión de cinco años en el futbol mexicano. La sanción fue impuesta por su rol administrativo en los Gallos Blancos del Querétaro durante los lamentables hechos de violencia ocurridos el 5 de marzo de 2022 en el Estadio La Corregidora.

Debido a esta suspensión, si Grupo Ignite concretara la compra del Puebla, Solares no podría ejercer ningún cargo directivo. La alternativa sería nombrar a un representante, pero la decisión final recaería en la asamblea de dueños de la Liga MX, que tendría que aprobar la operación.

El futuro de Puebla en la Liga MX está incierto | IMAGO7

Un futuro incierto para La Franja

La pregunta clave es si los dueños de los clubes mexicanos estarían dispuestos a readmitir a un directivo asociado a uno de los episodios más oscuros del balompié nacional. Mientras tanto, Puebla sigue recibiendo propuestas, desde fondos de inversión ingleses hasta cadenas comerciales regionales, pero ninguna oferta se ha materializado.