El patinador mexicano sigue dejando huella a nivel internacional en el patinaje artístico sobre hielo

El 2026 está por finalizar y alrededor del mundo, los deportistas mexicanos no se cansaron de dejar huella. En el patinaje artístico sobre hielo, Donovan Carrillo cerrará el año de forma histórica al superar su propia marca personal en el Skate America 2026.

El tapatío terminó en el quinto puesto general de la competencia varonil, con una puntuación final de 240.38. Con ello, Carrillo Suazo logró su mejor calificación personal de la temporada, pero en general en su carrera hasta ahora.

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Desde la jornada sabatina Donovan destacó en el programa corto, en el cual se colocó tercero con calificación de 86.49, la mejor de su historia. Mientras que en la modalidad libre también logró su mejor marca, con 153.89, pero quedó en el quinto puesto.

¿Cómo finalizó el Skate America 2026?

El estadounidense Ilia Malinin se quedó con el primer puesto con una clasificación de 284.31, seguido por el italiano Daniel Grassl con 274.73 y el israelí Tamir Kuperman con 248.55. Jason Brown superó a Donovan en el Top 5 con calificación de 245.73.

Donovan Carrillo en su presentación en el Skate America 2026 | AFP

Sin embargo, el mexicano superó a figuras internacionales como el japonés Sota Yamamoto, quien quedó segundo en el programa corto pero décimo en el libre. Con ello, el patinador nipón finalizó séptimo en la clasificación general, por detrás del británico Lukas Britschgi.

¿Qué viene para Donovan Carrillo?

Por ahora, no está confirmada cuál será la siguiente competencia del tapatío, quien está a la espera de los resultados de las últimas paradas de la Grand Prix ISU serie para definir si alcanza un lugar o puesto de suplente en la Final, que se disputará en Chongqing, China.

Por otra parte, el Golden Spin de Zagreb se disputa el próximo diciembre, como parte de la Challenger Series, pero no es oficial que Carrillo vaya a participar. De momento, solo tiene agendada una exhibición en el show Passio, en Guadalajara el 19 de diciembre.