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Futbol

Real Madrid: Karim Benzema será baja por lesión en el duelo ante Getafe

Karim Benzema no jugará ante el Getafe | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:03 - 07 octubre 2022
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El francés no entrenó este viernes con el equipo, por lo que Ancelotti no podrá contar con éñ

El Real Madrid enfrentará al Getafe en LaLiga este sábado sin Karim Benzema, pues el francés no entró en la convocatoria del equipo, debido a una sobrecarga muscular.

Pese a que el cuadro merengue no informó de una lesión grave de su delantero, medios en España revelaron que esto es una precaución, ya que Karim ha tenido dos partidos consecutivos jugando 90 minutos, tras recuperarse de una lesión.

Antes de confirmarse que Benzema quedó fuera de la convocatoria, Ancelotti había advertido que esto podría pasar: “Ha jugado tras un mes fuera dos partidos seguidos, está un poco cargado. No está descartado, si mañana está bien puede jugar”.

Rodrygo o Eden Hazard tomarán el lugar de Benzema en el duelo ante el Getafe, siendo el favorito el brasileño para buscar regresar a la senda del triunfo al Real Madrid.

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