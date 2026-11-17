El empresario aseguró que podría pasar de tener 15 mil cajeros a ninguno si aumentan los costos laborales; sus comentarios sobre incapacidades, maternidad y sindicatos provocaron polémica en redes sociales

Ricardo Salinas Pliego, presidente honorario de Grupo Elektra y figura vinculada a Banco Azteca, volvió a generar controversia luego de que circulara un video en el que habla sobre sustituir a trabajadores de las sucursales bancarias por máquinas. En la grabación, el empresario plantea que la automatización sería una alternativa ante el incremento de los gastos relacionados con el personal.

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Una de las frases que más llamó la atención fue: “Tenía quince mil cajeros, voy a tener cero”. Durante su intervención también destacó que las máquinas no tienen problemas laborales, no forman sindicatos y no solicitan incapacidades ni permisos relacionados con la maternidad o la lactancia. Además, mencionó la posibilidad de incorporar inteligencia artificial a estos equipos.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre reemplazar a los cajeros de Banco Azteca?

En el video que comenzó a difundirse este 17 de noviembre, Salinas Pliego habló sobre la posibilidad de utilizar máquinas en lugar de empleados para realizar las operaciones que actualmente se atienden en ventanilla. El empresario comparó los costos de mantener una plantilla laboral con las ventajas que, desde su perspectiva, tendría recurrir a equipos automatizados.

Entre sus argumentos mencionó que las máquinas pueden operar sin solicitar permisos laborales, incapacidades o prestaciones relacionadas con la maternidad y la lactancia. También hizo referencia a la ausencia de sindicatos y a que estos equipos podrían funcionar durante más horas sin las condiciones que implica contratar personal.

El empresario incluso planteó que, después de instalar las máquinas, podría conectarlas a sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, sus declaraciones no representan por sí mismas un anuncio oficial de que Banco Azteca vaya a eliminar a sus cajeros ni de que exista un calendario para implementar ese cambio.

Usuarios de redes sociales reaccionaron a los comentarios de Ricardo Salinas Pliego sobre los trabajadores de Banco Azteca./@ricardosalinaspliego

¿Por qué las declaraciones de Salinas Pliego generaron polémica?

Las palabras del empresario provocaron reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la comparación entre trabajadores y máquinas, especialmente por las referencias a derechos laborales como la maternidad, la lactancia, las incapacidades y la organización sindical.