Suiza: 13 Mundiales y el sueño latente de los cuartos de Final

Cada vez falta menos para que arranque la Copa del Mundo en su edición del 2026, por lo que la fiebre mundialista está en todo lo alto. Previo al pitido inicial que dará comienzo a la celebración desde el Estadio Ciudad de México, es tiempo de recordar a una de las selecciones que siempre levantan la mano para ser la sorpresa del torneo, la Selección de Suiza.

Afición de Suiza l nati_sfv_asf

Nuevo equipo, mismo sueño

El equipo de Suiza es uno d e los 16 clasificados gracias a las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del mundo, por lo que su camino no ha sido fácil. Sin embargo, una nueva camada de jugadores comandada por Granit Xhaka, buscarán el anhelado pase a los Cuartos de Final.

El mediocampista del equipo sensación de la Premier League, el Sunderland, llega como una de las piezas importantes del equipo; su desempeño en el medio campo, su creación de juego y su esfuerzo para bajar a defender, hacen del futbolista de 27 años uno de los líderes del combinado suizo.

Granit Xhaka y Antonio Ruediger se saludan tras el juego | EFE

Murat Yakin y el timón de Suiza

Desde el 2021, Murat Yakin ha sido el encargado de llevar las riendas del equipo rojo. Su desempeño en Qatar 2022 y su trabajo en los últimos cuatro años le valieron para seguir siendo la cabeza de la Selección.

El estratega nacido en Basilea llega a su segunda Copa del Mundo con la experiencia de un Mundial, por lo que algunas decisiones y cuestiones tácticas podrían ser distintas y fundamentales en el futuro de la nación de los alpes más famosos del mundo.

Murat Yakin, DT de Suiza | MEXSPORT

Calendario mundilaista

Antes de pensar en Octavos de Final (en este caso 16vos), los rojiblancos tendrán que superar un duro calendario de Fase de Grupos. Luego de su pase de manera directa en las Eliminatorias de UEFA, el cuadro de Yakin tuvo en Washington la suerte de caer en el Grupo B, junto con Canadá (anfitrión), Bosnia y Herzegovina y Qatar, por lo que su calendario será el siguiente:

Qatar vs Suiza - Sábado 13 de junio - 13:00 (hora centro de México)

Suiza vs Bosnia y Herzegovina - jueves 18 de junio - 13:00 (hora centro de México)

Suia vs Canadá - miércoles 24 de junio - 13:00 (hora centro de México)

Suiza retrasa su clasificación l nati_sfv_asf

Suiza y el latente sueño de Cuartos de Final

Desde su debut en Copas del Mundo en Italia 1934, el equipo de la cruz blanca se ha convertido en uno que es recurrente ver en los Octavos de Final, pero que por lo general su historia concluye en esa etapa, sin embargo, en tres ocasiones lograron llegar hasta Cuartos (1934, 1938 y 1952).

Desde el 34 hasta el 2026, los suizos han sido parte de 13 fiestas mundialistas, seis de ellas de manera consecutiva; de Alemania 2006 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Suiza inició con victoria en Qatar 2022

Participaciones de Suiza en mundiales

ITALIA 1934 (Cuartos de Final)

Francia 1938 (Cuartos de Final)

Brasil 1950 (Fase de Grupos)

Suiza 1954 (Cuartos de Final)

Chile 1962 (Fase de Grupos)

Inglaterra 1966 (Fase de Grupos)

Estados Unidos 1994 (Octavos de Final)

Alemania 2006 (Octavos de Final)

Sudáfrica 2010 (Fase de Grupos)

Brasil 2014 (Octavos de Final)

Rusia 2018 (Octavos de Final)

Qatar 2022 (Octavos de Final)

Generación dorada

Una vez más, Suiza llega con la ilusión intacta de llegar hasta los Cuartos de Final en esta era moderna, por lo que necesitaran jugadores de alto calibre capaces de aguantar la presión, situación que afortunadamente tiene bien controlada Murat Yakin, línea por linea.

En el plantel suizo destaca la presencia de nombre como los de: Breel Embolo, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Dan Ndoye, Ruben Vargas, Johan Manzambi, etc.