La alianza entre Amazon y Uber ya está disponible en Estados Unidos. Los miembros Prime podrán recibir pedidos de restaurantes sin cargo de entrega si gastan al menos 25 dólares, además de acceder a descuentos de lanzamiento

Amazon anunció una nueva alianza con Uber Eats que amplía los beneficios de su membresía Prime en Estados Unidos. Desde el 5 de noviembre de 2026, los suscriptores pueden pedir comida preparada desde Amazon.com o la aplicación Amazon Shopping y obtener entregas sin costo en compras de restaurantes de 25 dólares o más.

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La integración permite elegir entre cientos de miles de restaurantes sin necesidad de descargar la aplicación de Uber Eats ni crear una cuenta nueva en esa plataforma. Sin embargo, el beneficio tiene condiciones: no elimina otros cargos que pueden aparecer al finalizar la compra y, por ahora, está disponible únicamente para miembros Prime en Estados Unidos.

Los miembros Prime podrán solicitar comida desde Amazon.com y la aplicación Amazon Shopping./Especial

¿Cómo funciona la entrega gratis de Uber Eats con Amazon Prime?

Para utilizar el beneficio, los suscriptores deben ingresar a Amazon.com o abrir la aplicación Amazon Shopping, buscar la opción de Uber Eats y seleccionar un restaurante disponible en su zona. Después pueden realizar el pedido con los métodos de pago registrados en Amazon y recibir actualizaciones sobre la entrega.

La promoción elimina el cargo de entrega en pedidos elegibles de 25 dólares o más. Además, durante los primeros 14 días desde la activación, los usuarios podrán obtener 20 dólares de descuento en cada uno de sus dos primeros pedidos que cumplan con el consumo mínimo. La membresía Prime cuesta 14.99 dólares al mes o 139 dólares al año.

Uber Eats cuenta con cientos de miles de restaurantes disponibles dentro de la alianza./Especial

El beneficio de Amazon Prime con Uber Eats estará disponible en México

Por el momento, la alianza se anunció para Estados Unidos y alcanza cerca de 10 mil ciudades y localidades. Entre los lugares incluidos están Boston, Atlanta y Los Ángeles, además de comunidades suburbanas y zonas rurales. Amazon también confirmó que el beneficio aplica para algunas membresías con precio reducido, como Prime para Jóvenes Adultos y Prime Access.