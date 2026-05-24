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¿Tienes tarjeta INAPAM? Estos serán los descuentos y beneficios de junio 2026

Adultos mayores con credencial del INAPAM podrán acceder a descuentos especiales durante junio de 2026./ RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:16 - 23 mayo 2026
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Las personas adultas mayores con credencial del INAPAM podrán acceder a descuentos en supermercados, farmacias, transporte, restaurantes y otros servicios durante junio de 2026.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene vigente su programa de descuentos y beneficios para adultos mayores en distintos establecimientos del país durante junio de 2026.

A través de su directorio oficial de beneficios, el organismo ofrece promociones en áreas como alimentación, salud, transporte, vestido, asesoría legal, recreación y servicios básicos para quienes cuentan con la credencial vigente del instituto.

Entre los beneficios más buscados destacan descuentos en farmacias, tiendas de autoservicio, ópticas, restaurantes, hoteles y transporte público, además de promociones especiales en algunos comercios afiliados.

El INAPAM mantiene beneficios en farmacias, supermercados, restaurantes y transporte en distintos estados del país./ RS

¿Qué descuentos ofrece el INAPAM en junio de 2026?

De acuerdo con el catálogo oficial del INAPAM, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos que van desde el 5 hasta el 50 por ciento, dependiendo del establecimiento y el servicio.

Los beneficios disponibles varían por entidad y comercio participante, aunque algunos de los sectores con mayor número de promociones son:

  • Farmacias y servicios médicos

  • Supermercados y tiendas de conveniencia

  • Restaurantes y cafeterías

  • Hoteles y agencias de viaje

  • Ópticas y laboratorios

  • Transporte terrestre

  • Actividades culturales y recreativas

El instituto recordó que para acceder a los descuentos es necesario presentar la credencial oficial del INAPAM vigente al momento de realizar el pago o solicitar el servicio.

La credencial INAPAM brinda a los adultos mayores de 60 años una variedad de beneficios y descuentos. / Google Gemini

¿Dónde consultar el catálogo oficial de beneficios del INAPAM?

El directorio completo de descuentos y comercios participantes puede consultarse directamente en el portal oficial del INAPAM, donde se actualizan constantemente los convenios disponibles en cada estado del país.

Además, el instituto recomienda verificar previamente si el establecimiento mantiene vigente la promoción, ya que algunos descuentos pueden variar dependiendo de la sucursal o temporada.

¿Quiénes pueden tramitar la credencial del INAPAM?

La credencial del INAPAM puede ser solicitada por personas de 60 años o más y permite acceder a distintos programas de apoyo y beneficios económicos en todo México.

Entre los requisitos principales se encuentran:

  • Identificación oficial vigente

  • CURP

  • Acta de nacimiento

  • Comprobante de domicilio

  • Fotografía reciente

El trámite es gratuito y puede realizarse en los módulos autorizados del instituto.

El INAPAM busca apoyar la economía de los adultos mayores mediante descuentos en servicios y productos básicos. / RS
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