No tiene ni una semana que concluyó la Copa del Mundo y ya estamos esperando que comience el 2023 para poder vivir más futbol internacional y todo gracias a las clasificaciones para la Eurocopa del 2024, misma que se celebrará en Alemania durante 2024.

La UEFA ya ha revelado que equipos conformarán los grupos para la justa Europea, donde destacan algunas sorpresas y donde se ratifican algunas sanciones políticas de nivel internacional.

Primero, en el grupo de la muerte aparecen las selecciones campeonas de Países Bajos, Grecia y Francia, acompañadas de la incomoda Irlanda junto a Gibraltar, en el sector C Ucrania, Italia e Inglaterra también podrían ser una eliminatoria complicada, estas tres están acompañadas por Macedonia del Norte y Malta.

¡EL FUTBOL NO PARA!



Se dieron a conocer los Grupos para la clasificación a la #Euro2024 que se jugará en Alemania.

Los partidos de eliminatoria serán en el 2023. pic.twitter.com/SNfngknaOi — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 21, 2022

España comanda el grupo A, Croacia estará en el sector D, mientras que Bélgica, Polonia y Portugal son las cabezas de serie de los sectores E, F y J respectivamente.