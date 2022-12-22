No tiene ni una semana que concluyó la Copa del Mundo y ya estamos esperando que comience el 2023 para poder vivir más futbol internacional y todo gracias a las clasificaciones para la Eurocopa del 2024, misma que se celebrará en Alemania durante 2024.
La UEFA ya ha revelado que equipos conformarán los grupos para la justa Europea, donde destacan algunas sorpresas y donde se ratifican algunas sanciones políticas de nivel internacional.
Primero, en el grupo de la muerte aparecen las selecciones campeonas de Países Bajos, Grecia y Francia, acompañadas de la incomoda Irlanda junto a Gibraltar, en el sector C Ucrania, Italia e Inglaterra también podrían ser una eliminatoria complicada, estas tres están acompañadas por Macedonia del Norte y Malta.
España comanda el grupo A, Croacia estará en el sector D, mientras que Bélgica, Polonia y Portugal son las cabezas de serie de los sectores E, F y J respectivamente.
Kosovo tendrá una nueva oportunidad para participar en la Eurocopa, a pesar de no ser una nación reconocida por la ONU, mientras que tanto UEFA como FIFA han sostenido el castigo hacia Rusia tras la invasión del territorio ucraniano.
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