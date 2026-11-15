El partido por el título en la categoría Sub-20 terminó con empujones, patadas y puñetazos

La Final del Campeonato Paulista Femenino en la categoría Sub-20 le ha dado la vuelta al mundo, por la batalla campal que protagonizaron las jugadoras de Corinthians y Ferroviária. El incidente resultó en una futbolista por bando y la estratega Júlia Passero del Timão, que pidió sanciones ante las agresiones que sufrieron dos de sus jugadoras.

"El Club informa que adoptará las medidas legales y deportivas pertinentes, lo que incluye la presentación de una denuncia ante las autoridades y de una protesta formal ante la Federación Paulista de Fútbol (FPF), solicitando la debida investigación de los hechos y la aplicación de las sanciones previstas en el reglamento de dicha entidad", informó.

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A pesar del incidente, que comenzó alrededor del minuto 76, el partido se reanudó seis minutos más tarde y Ferroviária mantuvo la ventaja 2-0 que tenía antes de la pelea. Fue el tercer título para la Guerreiras Grenás, mismo que se vio manchado por las agresiones de su jugadora Ana Carla Vitória Vianna Lima, mejor conocida como Miga.

¿Qué pasó entre las jugadoras de Corinthians y Ferroviária?

Luego de que Gabi Jordi, de Corinthians, llegó tarde a un balón dividido, Miga de Ferroviária, reaccionó de forma violenta y tiró una patada a su rival. La futbolista de Timão respondió con un empujón, ante lo cual su contraria soltó un puñetazo que no contactó y que derivó en empujones y patadas de ambas futbolistas.

La árbitra Jessica Aparecida Milani intentó contener a la jugadora de Ferroviária, pero no pudo y varios elementos se sumaron más a la pelea. En medio de la confusión, Mel, de Corinthians, intentó calmar los ánimos y separar a sus compañeras, pero recibió un puñetazo de Miga en el rostro y quedó inmóvil en el césped.

Miga comenzó la pelea con Gabi Jordi | CAPTURA DE PANTALLA

Aunque por fortuna Mel no perdió el conocimiento, sí requirió atención médica, al igual que su compañera Raíssa Santos. En cuanto a la atacante Miga, sus compañeras de equipo la alejaron, pero la estratega Júlia Passero la confrontó y tras la revisión en el VAR ambas fueron expulsadas. También recibió tarjeta roja Emy, suplente de Corinthians.

Corinthians lanza contundente comunicado

Tras lo ocurrido, Coringão reaccionó en redes sociales para repudiar "las agresiones practicadas por la atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima". El club enfatizó que es inadmisible "cualquier manifestación de violencia en el ambiente deportivo", pero todavía más en categorías que implican la "formación de jóvenes atletas".

Miga golpeó en el rostro a una jugadora de Corinthians | CAPTURA DE PANTALLA