Selección Mexicana de Natación denuncia abandono de la FMN rumbo a los JO Tokio 2020

Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, integrantes de la selección mexicana de natación alzaron la voz para exigir una respuesta por parte de la Federación Mexicana de Natación (FMN), que preside Kiril Todorov.

“Los integrantes de la Selección estamos desesperados y nos sentimos abandonados a poco menos de tres semanas del fin del periodo de clasificación a la justa deportiva más grande a nivel mundial. Esto es una falta de respeto al trabajo, dinero y tiempo que hemos invertido en poder cumplir nuestra máxima meta como deportistas”, informó la selección a través de una misiva.

A 43 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos, los nadadores tricolores exigen tener una junta con Todorov y Callejas vía Zoom el martes 15 de junio para tener respuestas.

“Desde enero de 2020, la Federación Mexicana de Natación no ha tenido contacto alguno con los integrantes o entrenadores de la selección. En varias ocasiones, los seleccionados han intentado establecer contacto y nuestras llamadas y mensajes son ignorados. No presentó ningún plan de trabajo para la selección en el año olímpico, ni para clasificarse a Tokio 2021. No ha cubierto ningún gasto de competencias, ni entrenamientos de ningún seleccionado desde los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“No organizó ningún selectivo, ni competencia clasificatoria para Juegos Olímpicos, obligando a los nadadores a viajar a otros países a competir en plena pandemia, considerando que muchos países no permiten extranjeros. No están informados de tiempos, cio sedes de las competencias a las cuales han asistido o asistirán los máximos representantes de la natación mexicana en busca de la clasificación a Tokio. No existe ningún plan para viaje, entrenamiento y adaptación para los nadadores potencialmente clasificados a JJOO”, denunciaron los tritones tricolores.

Además, la oficina de la FMN está cerrada y tanto Todorov como Callejas han ignorado mensajes, llamadas y correos electrónicos de los nadadores tricolores.

En febrero pasado, Melissa Rodríguez, quien está a un segundo de la marca olímpica, y Jorge Iga compartieron sus preocupaciones rumbo a la máxima justa deportiva durante una reunión virtual con la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados que preside Ernesto Vargas.

