Ana Guevara en duda para asistir a los Juegos Olímpicos por deuda ante COM

Ana Guevara, Directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), podría no asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a una deuda de 1.5 millones de pesos relacionada con la reservación de hotel en París. El Comité Olímpico Mexicano (COM) ha declarado que no acreditará a Guevara ni a su equipo si no se paga esta deuda.

Según información de la revista Proceso, Guevara se ha negado a pagar el millón y medio restante de la deuda porque no quiere hospedarse en el hotel seleccionado por el Comité Organizador, citando razones logísticas y de seguridad. La Directora de la Conade tiene hasta el 8 de julio para saldar la deuda, de lo contrario, no recibirá las acreditaciones necesarias para asistir a los Juegos Olímpicos.

Juan Guerrero, director de administración del COM, informó a Israel Benitez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, sobre la necesidad de este pago, el cual se ha solicitado desde enero de este año. A pesar de que Benitez comunicó en marzo que se hospedarán en otro hotel, el tiempo límite para cancelar la reservación fue en septiembre de 2023.

Proceso también reportó que Benitez propuso al Jefe de Misión, Bernardo de la Garza, pagar los 75 mil euros si se les otorgan más acreditaciones, ya que actualmente solo cuentan con cinco.

