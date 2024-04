Dream Team: LeBron, Curry y Durant encabezan selección olímpica de EEUU

LeBron James planea volver a los Juegos Olímpicos. Stephen Curry prevé acudir por primera ocasión. Kevin Durant estará ahí con la intención de hacer historia. Y todos son parte de un plantel olímpico repleto de estrellas que competirán por Estados Unidos en París.

La federación de basquetbol de Estados Unidos ha recibido la confirmación de parte de 12 jugadores –James, Durant, Bam Adebayo, Devin Booker, Joel Embiid, Jayson Tatum, Anthony Davis, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards y Kawhi Leonard-, que han aceptado la invitación para formar parte de la selección olímpica, dijeron tres personas con conocimiento de las decisiones.

El grupo incluye a siete basquetbolistas que han ganado antes medallas olímpicas de oro.

Las fuentes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, dado que la federación no prevé divulgar los nombres sino hasta este miércoles. Leonard, finalista en cada una de las dos últimas selecciones olímpicas, fue la última pieza que se colocó en el rompecabezas, dijo una de las personas.

El talento reunido en este equipo es asombroso. De los 12 que se han comprometido, siete finalizaron la temporada regular entre los 15 mejores anotadores de la NBA por partido. James es el máximo anotador de toda la historia en la liga.

Curry es el líder histórico de triples. Haliburton ganó el título de más asistencias por partido. Y 10 jugadores de la lista fueron elegidos este año al Juego de Estrellas.

Los jugadores de toda la liga han sido informados de las decisiones que la federación tomó durante los últimos días, dijo una de las fuentes.

Grant Hill, director administrativo de la federación, lideró la tarea de integrar la nómina durante los últimos meses, y el plan durante todo este tiempo consistió en conformar el equipo con bastante tiempo de anticipación respecto del campamento de entrenamiento que se abre en Las Vegas a comienzos de julio.

