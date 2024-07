París 2024: La Participación de atletas sin bandera en los Juegos Olímpicos

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024 tendremos la presencia más de 10 mil atletas de 206 naciones diferentes, pero también existirá un pequeño y selecto grupo que no podrá representar a su país, como es el caso de los atletas de Rusia y Bielorrusia, naciones que fueron castigadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) por los ataques bélicos en contra de Ucrania.

El COI ha decidido excluir a ambos paises de París 2024 en respuesta a su invasión de Ucrania. Sin embargo, un grupo reducido de atletas de ambas naciones podrán competir bajo una bandera neutral. Estos atletas han sido seleccionados rigurosamente y solo aquellos que no están involucrados con estructuras militares y cumplen con estrictos estándares éticos tienen permitido participar.

Los atletas de Rusia y Bielorrusia que el COI aceptó en París 2024 no podrán ser partícipes del desfile en la ceremonia de inauguración, además de que sus naciones no aparecerán en el medallero olímpico y en caso de lograr subir al podio, su bandera no será hondeada y su himno tampoco podrá ser entonado.

¿Por qué el COI acepta a atletas sin bandera?

El Comité Olímpico Internacional decidió castigar a Rusia y Bielorrusia por la guerra en contra de Ucrania, pero con el afán mantener el espirito olímpico y deportivo, los atletas que no estén involucrados con este conflicto se les permitirá participar en la justa veraniega.

