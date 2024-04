Tamara Vega anima a los atletas mexicanos a llegar a Juegos Olímpicos: “Es algo que tienes que vivir”

La atleta mexicana Tamara Vega, que ya tuvo la oportunidad de representar a México en dos justas olímpicas en la disciplina de pentatlón moderno, está en camino de hacerlo una tercera vez y la ilusión continúa siendo la misma, aunque menciona que la primera vez es especial e incentiva a las nuevas generaciones de deportistas a vivir esta experiencia.

"Yo estaba muy chiquita, califiqué a Londres desde Guadalajara 2011. Era de mis primeras competencias internacionales y estaba muy feliz porque fue mi mamá. mi tía, mi hermana y todas estábamos emocionadas. El escenario es impresionante, es algo que nadie te puede describir, lo tienes que vivir, es algo muy intenso. Yo tenía 18 años, entonces todo lo veía con ojos de novata, disfruté mucho la experiencia, me encantó poder ver a los atletas del momento", declaró Tamara Vega para mediotiempo.

De igual forma compartió que a pesar de no tener los resultados deseados en Londres 2012 que fueron sus primeros Juegos Olímpicos, esto le sirvió en su carrera deportiva para continuar en ascenso.

"En cuestión de resultados no me fue tan bien porque me caí del caballo y me lesioné, pero fue una competencia que me enriqueció. La imagen que tengo de Londres es del primer gran evento que marcó pauta en mi carrera", añadió Tamara.

Tamara aún no tiene su boleto asegurado a París 2024, pero con los puntos sumados en los pasados juegos Panamericanos de Santiago 2023, el panorama para que consiga su boleto a Paris 2024 y represente a México en pentatlón moderno es muy alentador, por lo que antes de junio podría asegurar su participación.