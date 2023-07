Konnan aseguró que desconoce si Rush peleará en Triplemanía

El próximo sábado 15 de julio, Lucha Libre AAA llevará a cabo la segunda parte de Triplemanía, ahora teniendo como sede el estadio Chevron de Tijuana, este evento tendrá de luchas estelares, el duelo por el megacampeonato y la continuación de la Guerra de Rivalidades, sin embargo, aún no existe un panorama claro de lo que sucederá con Rush.

En entrevista para RÉCORD, el Director Creativo de la Caravana Estelar, Konnan, platicó que no tiene certeza sobre la postura del “Toro Blanco”, luego de que hace unas semanas anunciara que por segunda ocasión dejaba de pertenecer a Triple A. Por lo que existe una incertidumbre si se presentará para enfrentar a Psycho Clown y Sam Adonis al lado de L. A. Park.

“Yo no estoy metido en la negociación, ese es Dorian. Y hasta hoy, no me ha dicho si viene o no viene. Yo espero que Rush llegue, sabiendo que hay mucha gente esperando esta lucha y que a lo mejor se haga la lucha de él contra Park, porque se lo merecen sus aficionados”, señaló el exluchador.

Otra de las batallas que tiene el interés del público es la del megacampeonato entre el Hijo del Vikingo y Kenny Omega, puesto que desde hace un año se iba a realizar, pero una lesión en la rodilla, provocó que la figura de AEW se alejara de los cuadriláteros por varios meses. Este 2023 ya se midieron en Estados Unidos, dejando un buen sabor de boca, por lo que se espera sea una lucha de cinco estrellas y que no se repita pronto.

“Hablé con Kenny Omega para otra lucha este año, pero él está en NJPW, AEW y acaba de salir de cuatro cirugías, él quiere descansar más, pues ya tiene 37 o 38 años. Él va a regresar a AAA, pero este año ya no”, señaló el cubano.

Konnan el “Bárbaro” también reveló que habrá una intervención sorpresa que no está anunciada en el cartel con una de las luchas estelares, además del luchador sorpresa que participará en la Copa Triplemanía.

