Triplemanía XXVIII: La Parka fue inducido al Salón de la Fama durante el evento

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. La inducción de La Parka al Salón de la Fama de Lucha Libre AAA al fin llegó en una emotiva escena que se dió en medio del hexádrilatero de Triplemanía XXVIII.

Marisela Peña, Dorian Roldán y Karis La Momia Jr. estuvieron presentes en la inducción del que fue el estandarte de la caravana tres veces estelar por casi 20 años.

“(La Parka) Fue una persona que prácticamente fue el estandarte de la AAA durante muchos años y de la mano de Antonio Peña y mi padre Joaquín Rolldán, así como de otros luchadores ha sido quien ha logrado que lleguemos hasta aquí, en esta Triplemanía XXVIII”, declaró Roldán sobre su gran amigo.

La Parka ahora quedará inmortalizada en el Salón de la Fama de AAA, que fue inaugurado el 15 de julio de 2007 con la inducción de Antonio Peña. Junto a la Huesuda se encuentran luchadores de la talla de Eddie Guerrero, Rey Mysterio Jr, Hijo del Perro Aguayo y Héctor Garza, entre muchas otras grandes leyendas de la caravana tres veces estelar.

