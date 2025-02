Myler Garret lanza emotiva carta a los Browns para ser traspasado a otro equipo

En vísperas del Super Bowl, el sueño de ganarlo ha motivado a Myler Garret a solicitar a los Cleveland Browns el traspasarlo. Luego de ocho años en Ohio, el Jugador Defensivo del 2023, y candidato a ganarlo en 2024, expresó en una carta su deseo de mudarse antes del comienzo de la temporada 2025 de la NFL.

"Cuando era un niño y soñaba con la NFL, todo en lo que me concentraba era en el objetivo final de ganar un Super Bowl, y ese objetivo me impulsa hoy más que nunca", escribió Garrett. "Mi amor por la comunidad del noreste de Ohio y la increíble base de fanáticos de los Cleveland Browns han hecho de esta una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estos últimos ocho años me han convertido en el hombre que soy hoy.



"Aunque me encanta llamar a esta ciudad mi hogar, mi deseo de ganar y competir en los escenarios más importantes no me permite ser complaciente. El objetivo nunca fue ir de Cleveland a Cantón, siempre ha sido competir y ganar un Super Bowl. Con eso en mente, he solicitado ser traspasado desde los Cleveland Browns".

Garrett, la primera selección del draft del 2017, ha construido una enorme carrera desde entonces. Las últimas siete temporadas ha culminado el año con doble dígito en cuanto a capturas, siendo elegido cinco veces al Pro Bowl, cuatro veces miembro del primer equipo All-Pro, además de ganar el ya mencionado Jugador Defensivo del Año.

Myles fue una pieza clave para que los Cleveland fueran un equipo competitivo durante su estancia de ocho años. Sin embargo, la última temporada, aunque fue líder de la NFL con 22 tackles por pérdida, no pudo evitar el vergonzoso récord de 3-14, lo que lo ha orillado a tomar esta decisión.

