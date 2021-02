Super Bowl: La maldición de los quarterbacks que enfrentan a Tom Brady

Ver a Tom Brady en un Super Bowl se ha convertido en una imagen tan común como la de Santa Claus en Navidad. Su dominio ha sido tal que ha disputado el 18 por ciento de estos juegos con una tasa de éxito del 66.6 por ciento al haber triunfado en seis de sus nueve presentaciones previas. Pero más allá de su ya normalizado y demoledor paso, TB12 ha dejado una herida profunda en cada uno de los quarterbacks rivales a los que ha sometido en el duelo por el Vince Lombardi, pues ninguno pudo reponerse de la derrota y sus carreras resbalaron por un abismo sin fondo.

El pasador de 43 años es el jugador más ganador de todos los tiempos con seis anillos de Campeón, y lo consiguió ante cinco rivales distintos toda vez que ante Rams ganó su primer cetro y el último con los Patriots. Con la ayuda de una defensiva clasificada sexta en la NFL, Brady aseguró el primer título de Super Bowl de New England en contra de los pronósticos, pues el entonces equipo de St. Louis era el gran favorito con estrellas como Isaac Bruce, Marshall Faulk y Torry Holt, todos liderados por Kurt Warner, un genio para lanzar el ovoide.

Pero Brady y los Pats se impusieron y Warner nunca volvió a ser el mismo. De hecho, para la temporada 2004 fue enviado a los Giants, y aunque después con los Cardinals retomó su mejor versión al punto de alcanzar otro Super Bowl ahora con Arizona, no le alcanzó para derrotar a los Steelers y puso fin a una brillante carrera solo opacada por el hecho de haber sido la primera víctima del monstruo bicéfalo de Foxborough conformado por Brady y Bill Belichick.

La segunda aparición de ‘The GOAT’ en el Super Bowl fue tan emocionante como la primera, esta vez, con una dramática victoria sobre Panthers, con un récord de 37 puntos en el último cuarto entre los dos equipos. Brady anotó tres pases de touchdown para así menguar las aspiraciones del equipo de Carolina, liderado por Jake Delhomme, quien en su primer año con los Felinos logró llevarlos hasta el Súper Domingo, pero no pudo evitar que su homólogo se coronara de nuevo y solo tuvo seis temporadas más con la franquicia dirigida por John Fox para luego ser mandado a Cleveland y poner fin a su carrera en Houston.

Para la temporada 2004, los Eagles de Andy Reid (a quien enfrentará nuevamente Brady en un Super Bowl, ahora con el coach dirigiendo a Chiefs) volaban lo suficientemente alto como para creer que podían evitar el bicampeonato de los Pats. Pero el estelar pasador de Philadelphia Donovan McNabb fue interceptado en tres ocasiones para ser al igual que Warner y Delhomme, sepultado por el egresado de Michigan. McNabb jugó solo cinco temporadas más con Eagles y estuvo un año con Washington y otro más con Minnesota antes de retirarse de los emparrillados.

Después de perder dos partidos de Súper Domingo frente a los Giants, TB12 tuvo su revancha ante los Seahawks, quienes decidieron no usar a Marshawn Lynch a una yarda de anotar y en cambio, Russell Wilson intentó un pase con Ricardo Lockette que fue interceptado por el esquinero novato Malcolm Butler, lo que le dio a los Patriots la victoria. Desde entonces, Wilson no ha podido devolver al equipo dirigido por Pete Carroll al gran juego, aunque no ha caído tan bajo como ocurrió con Matt Ryan, quien desde sufrir la peor derrota que se recuerde ante los Pats en el Super Bowl LI dejando ir una ventaja de 28-3, deambula en la mediocridad.

Finalmente, Jared Goff es el último en sufrir la ‘maldición’ de Tom Brady. Luego de perder en la edición LIII del Gran Juego, recién fue canjeado a Detroit junto con tres selecciones de primera ronda a cambio de Matt Stafford, quien intentará levantar a una franquicia en la que justo el mariscal de campo parecía ser el eslabón más débil.

TAMPOCO LOS GANADORES

Los dos quarterbacks que pudieron vencer a Tom Brady en un Super Bowl no corrieron con suerte después de su osadía. Eli Manning se encuentra retirado después de ser relegado a la banca por Daniel Jones, mientras que Nick Foles fue enviado a Jacksonville y después a Chicago, donde no ha podido alcanzar el éxito que tuvo cuando ocupó el puesto de Carson Wentz para llevar a Eagles al sorpresivo triunfo ante Patriots.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PADRES DE TOM BRADY SUPERAN COVID-19 Y ESTARÁN EN EL SUPER BOWL LV.