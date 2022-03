Deshaun Watson en su presetnación con los Browns: 'Nunca agredí a ninguna mujer'

Imperturbable, Deshaun Watson se paró ante el micrófono y, durante 40 minutos, apenas habló de futbol americano.

No era el momento. No está claro cuándo lo será.

Ante las preguntas agudas sobre las acusaciones de delitos sexuales que presentaron en su contra 22 mujeres, uno de los quarterbacks más destacados de la NFL se defendió y negó el viernes cualquier acto indebido, durante la conferencia de prensa en que se le presentó como nuevo jugador de los Cleveland Browns.

"Entiendo que estas acusaciones son serias. Nunca agredí a ninguna mujer. Nunca le he faltado el respeto a ninguna mujer. Me criaron para ser genuino y respetar a todos los que me rodean. Nunca he hecho las cosas que estas personas alegan", dijo el quarterback en su presentación.

Vestido con un traje oscuro a rayas y una corbata anaranjada, Watson mostró pocas emociones durante el encuentro. Dijo que jamás había maltratado a una mujer y prometió ganarse la confianza de su nuevo equipo y de una base de fanáticos con sentimientos encontrados sobre su contratación.

