NFL: Alvin Kamara se ausentó de entrenamiento de los Saints por cuarta ocasión

¡Nueva ausencia! Por cuarto día consecutivo, el corredor estrella de los Saints, Alvin Kamara, se ausentó del entrenamiento de New Orleans por diferencias contractuales en su contrato.

De acuerdo a Adam Schefter de ESPN, Sean Payton, entrenador en jefe del equipo, señaló que las faltas han sido sin 'permiso otorgado'; no obstante, señaló que como política del club no puede revelar el por qué no asistió a las prácticas.

Además, Schefter detalló que Kamara busca un nuevo contrato que esté entre los mejores de la liga, pues para esta campaña apenas ganará $2.133 millones, algo que está lejos de las cifras de corredores de su 'talla' como McCaffrey ($16 millones) y Derrick Henry ($12.5 millones).

No obstante, es importante mencionar que en su momento, Kamara explicó no corría prisa por hablar de finanazas “Sucederá cuando deba suceder” y agregó "nunca tuve intención de llegar (a la NFL) y decir ‘Oh, no puedo esperar a firmar un contrato’”; no obstante, todo señala que en próximos días la panorámica podría cambiar.

