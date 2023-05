Tom Brady: Una carrera que se convirtió un legado histórico

Con 42 años de edad y una supuesta mala relación con Bill Belichick, el fin de la carrera profesional de Tom Brady en la NFL se vislumbraba en el camino, pero el quarterback optó por reinventarse, dejar Nueva Inglaterra y confirmarse como el más grande de todos los tiempos.

Luego de 20 años con los Patriots, Brady había ganado todo, no tenía que probar nada más, pero estamos hablando de una persona de retos, con hambre de demostrar que no había cosa que no pudiera hacer.

Brady tuvo las habilidades para estar en cualquier franquicia de la NFL. Su estatus y curriculum le permitía ser él, quien decidiera en cuál de los equipos iba a continuar su carrera.

Para 2020 decidió ir a Tampa Bay, que hasta ese entonces 12 temporadas sin clasificar a Postemporada y en ocho había terminado en el sótano de su división.

Su calidad quedó demostrada desde el comienzo. Llevó a los Buccanners a una campaña de 11-5, la primera con doble dígito en triunfo desde 2010, y los guio al Super Bowl LV donde no solo vencieron, sino que pulverizaron a Kansas City 31-9 con tres envíos a las diagonales.

Al final fueron tres campañas en Tampa Bay donde sumó récord de 32-18, clasificó al equipo a Playoffs los mismos años y dejó en claro que, aunque ya había ganado y no había nada que demostrar, todavía tenía tiempo para crear una nueva historia y al mismo tiempo extender su legado.

Para Tom Brady no importaron las críticas de irse a una franquicia perdedora, decidió salir de su zona de confort y demostrar que, aunque para muchos el camino fácil era retirarse, se reinventó con otros colores, otros compañeros, otra ciudad y vaya que le dio resultado.

Lo de Brady es una historia de vida que cualquiera de nosotros podría retomar. Dejar pasar las críticas y saberse uno capaz de que, pese al tiempo, uno puede darle un aire de frescura a su ser.

