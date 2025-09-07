Así marchan los standings de la Temporada 2025 de la NFL

Los primeros 15 juegos ya son historia, y a falta del Monday Night Football, las Divisiones comenzaron a tomar forma. La Semana 1 dejó gratas sorpresas y un clásico para el recuerdo con el Baltimore Ravens vs Buffalo Bills.
En la Conferencia Americana, Indianapolis Colts y Daniels Jones dieron una de las grandes sorpresas, con una victoria apabullante sobre Miami Dolphins. Por su parte, la Conferencia Nacional, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Washington Commanders, Green Bay Packers y Tampa Bay Buccaneers ganaron sus primeros partidos divisionales de la campaña.
Standings de la Conferencia Americana
AFC Este
Buffalo Bills 1-0
New York Jets 0-1
New England Patriots 0-1
Miami Dolphins 0-1
AFC Oeste
Los Angeles Chargers 1-0
Denver Broncos 1-0
Las Vegas Raiders 1-0
Kansas City Chiefs 0-1
AFC Norte
Cincinnati Bengals 1-0
Pittsburgh Steelers 1-0
Baltimore Ravens 0-1
Cleveland Browns 0-1
AFC Sur
Indianapolis Colts 1-0
Jacksonville Jaguars 1-0
Houston Texans 0-1
Tennessee Titans 0-1
Standings de la Conferencia Nacional
NFC Este
Washington Commanders 1-0
Philadelphia Eagles 1-0
Dallas Cowboys 0-1
New York Giants 0-1
NFC Oeste
San Francisco 49ers 1-0
Arizona Cardinals 1-0
Los Angeles Rams 1-0
Seattle Seahawks 0-1
NFC Norte
Green Bay Packers 1-0
Chicago Bears 0-0*
Minnesota Vikings 0-0*
Detroit Lions 0-1
NFC Sur
Tampa Bay Buccaneers 1-0
Carolina Panthers 0-1
New Orleans Saints 0-1
Atlanta Falcons 0-1
*A falta de su juego de Monday Night Football