Qatar 2022: Senegal busca el 'milagro' cuando se midan ante Inglaterra

Senegal buscará replicar las hazañas de Túnez y Camerún en esta Copa del Mundo y eliminar a Inglaterra en los Octavos de Final; sin embargo, 'los Leones de Teranga' podrían presentarse a este encuentro sin su entrenador.

La selección senegalesa llega motivada al duelo ante los ingleses después de haber visto la victoria de Túnez ante Francia y de Camerún ante Brasil en la fase de grupos. "El mensaje es fuerte, hemos visto que Camerún puede superar a Brasil y Túnez puede vencer a Francia, así que sabemos que Senegal puede derrotar a Inglaterra. Ese es nuestro objetivo. Es un mensaje importante", comentó el Regis Bogaert (entrenador asistente).

Esto no será fácil, ya que los ingleses se han enfrentado en 20 ocasiones a equipos africanos y nunca han perdido (7 de elles en un Mundial). Además de que la racha de los equipos de África contra los europeos tampoco es buena al registrar 8 eliminaciones en los Octavos de Final por selecciones del Viejo Continente. La única ocasión en la que consiguieron la victoria fue en 2002, cuando Senegal venció a Francia.

De cara a este duelo, los 'Leones de Teranga' podrían sufrir una sensible baja de cara a este duelo. Se trata del entrenador Aliou Cissé, el cual no estuvo presente en el último entrenamiento y en la conferencia de prensa, debido a que no se sentía en las mejores condiciones. "Lleva enfermo un par de días y ayer, con sus instrucciones, nos dejó encargarnos del entrenamiento. Esperamos que mañana pueda estar en la banca. Estamos seguros de que a las 22:00 horas estará allí con el equipo, seguro", comentó Bogaert en conferencia.

Cabe destacar que Cissé es una gran inspiración para el equipo, ya que él formó parte de aquella victoria histórica ante los franceses en 2002. "Cuando habla, utiliza datos y sus propias experiencias. Formó parte de aquel gran equipo en 2002 y creo que el plantel confía mucho en él por esa experiencia que tuvo como jugador", declaró Regis Bogaert en rueda de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HEUNG MIN SON ANTES DE ENFRENTAR A BRASIL: "ESPERO QUE PODAMOS ESCRIBIR OTRO MILAGRO"