Devin Booker: 'Los Juegos Olímpicos son el objetivo de mi vida'

La joven estrella, Devin Booker aseguró que el llegar a los Juegos Olímpicos es uno de sus grandes objetivos en la vida.

"El próximo [avión] que salga. Allí estaré", dijo. "Estaré allí. Pero obviamente no es mi enfoque principal en este momento. Me comuniqué con el entrenador Pop [Gregg Popovich], me comuniqué con [Jerry] Colangelo recientemente y luego les dije que vi a todos los muchachos reportados a Las Vegas y cualquier otro lugar en el que preferiría estar son las Finales, pero me encantaría estar allí con los muchachos y estaré allí pronto", aseguró en declaraciones recogidas por ESPN.

Asimismo, la estrella de la NBA dijo que aunque ahora mismo esta concentrado en las Finales de la competición, se siente muy entusiasmado por el hecho de ir a Juegos Olímpcios.

"Es un objetivo muy importante. Mi objetivo en la vida, estoy entusiasmado y concentrado", finalizó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:TOKIO 2020: GIGNAC Y THAUVIN PRESUMIERON SU REGRESO A LA SELECCIÓN DE FRANCIA