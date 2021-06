Jessica Salazar: Pidió al COM recule decisión de dejarla fuera de Juegos Olímpicos

La subcampeona mundial en los 500 metros contrarreloj, Récord Guiness y campeona de Juegos Panamericanos Lima 2019 en velocidad por equipos, Jessica Salazar solicitó a las autoridades mexicanas que reculen sobre la decisión de dejarla fuera de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“En lo particular me encuentro con una incertidumbre que, prácticamente, es innecesaria. Me encontraba ya preparándome para los Juegos Olímpicos y no es justo que a estas alturas, a 40 días de los Juegos Olímpicos estemos viviendo esto. La verdad me siento muy mal, no duermo, no entreno bien, no descanso y me duele mucho tener que pasar por esto.

“¿Cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100 por ciento de los puntos en la prueba que más se esperan resultados esté pasando por esto? No es posible que aún siendo la mejor arrancadora del mundo, siendo la mejor arrancadora de México no se me esté dando un lugar o que no se esté creando un criterio de selección adecuado para lograr este resultado”, declaró la ciclista en conferencia de prensa.

Salazar ganó la plaza olímpica con Daniela Gaxiola en el Mundial de Berlín 2020. Sin embargo en el campeonato nacional de la Federación Mexicana de Ciclismo, celebrado el 29 de mayo, que sería parte de la evacuación y no una decisión final, de acuerdo a los criterios de la FMC, solo se consideraron los 500 metros detenidos y los 200 y 500 metros lanzados. No hubo ninguna evaluación como arrancadora, que de manera indirecta perjudicó le perjudicó.

A través de su cuenta de Twitter, el Comité Olímpico Mexicano (COM) publicó el miércoles el documento de actualización de las plazas olímpicas, donde Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo aparecen como seleccionadas para las pruebas de velocidad individual, por equipos y keirin. Sin embargo, las ciclistas no han recibido la notificación oficial de la federación.

“No dudo ni un pelo que mis compañeras cedan hacer un gran trabajo, pero simplemente esto es por el bien de todo el deporte mexicano porque sé que todos los atletas pasan por esto. Sé que todos los atletas hemos tenido momentos duros, momentos difíciles y que nuestras carreras deportivas se trunquen de esta manera por procesos nop claros, por procesos no establecidos de una manera analítica o de una manera profesional hace que nosotros estemos rezagados, hacen que nosotros estemos desconcertados por lo que estamos viviendo. Solo pido de la manera más atenta a las autoridades, a los que tengan el poder de revertir esto o de tomar una decisión más congruente, más analítica que lo hagan.

“Le hago un llamado a la Federación Mexicana de Ciclismo, al Comité Olímpico Mexicano y a la Conade, que sé que ellos tienen el valor y la capacidad de tomar una decisión correcta, de tomar una decisión por un resultado histórico en el deporte mexicano y más que nada para poner el nombre de nuestra patria en lo más alto", enfatizó Salazar.

De acuerdo a la Federación Mexicana de Ciclismo, el proceso de selección conforma los siguientes puntos:

1.- Han demostrado ser las mejores en los campeonatos nacionales, campeonatos panamericanos, Copas del Mundo, campeonatos mundiales, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y por consiguiente son las mejores en el ranking individual UCI, en las tres pruebas que se estaría participaron Tokio 2020.

2.- Los resultados y puntos en el ranking individual UCI al mes de marzo 2020, considerando las tres pruebas (velocidad por equipos, velocidad y keirin).

3.- Desarrollo de sus pruebas y resultados en: Juegos Centroamericanos 2018, en Juegos Panamericanos 2019, Copas del Mundo temporada 2019-2020. Campeonato Mundial de Pista 2020.

4.-Último evento de evaluación será el campeonato nacional de pista 2020 a realizarse en Xalapa, Veracruz, del 26 al 20 de Mayo.

5.- Pruebas que se considerarán para la última evaluación: 500m detenidos, 200m lanzados, 500m lanzados.

