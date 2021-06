Rommel Pacheco cerrará 27 años de trayectoria deportiva en Tokio 2020 con el honor más grande que puede tener un deportista, siendo abanderado de la delegación mexicana de Juegos Olímpicos.

"Estoy al final de mi carrera, son mis cuartos y últimos Juegos Olímpicos, creo que no hay mejor escenario para decir adiós al deporte que en esta fiesta olímpica.

"Es gratificante para mí el ser abanderado junto con Gaby (López), es un gran honor, es un gran estímulo y premio para estos Juegos Olímpicos", platicó Pacheco en entrevista con RÉCORD en su natal Mérida.

El multimedallista mundial, de Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copa del Mundo, Grand Prix y Serie Mundial de clavados buscará cerrar con un podio olímpico su trayectoria deportiva que forjó a base de disciplina, trabajo y esfuerzo.

"Vamos a seguir trabajando este último mes que queda de entrenamiento rumbo a Juegos Olímpicos, disfrutar la competencia, hacer lo que he hecho por más de 25 años a nivel profesional y regalarle esa medalla a México, a Yucatán, a mi familia, a los clavados y a mí", declaró el clavadista de 34 años de edad, quien no cambiaría un solo detalle de su vida.

"Tanto las victorias como las derrotas hacen verdaderamente la persona que soy el día de hoy y cuando estás en la lona y volteas a ver hacia arriba y lo ves muy lejos, pero trabajas, trabajas y te esfuerzas eso me ha hecho la persona que soy el día de hoy. Nunca me han regalado las cosas, nunca me lo han puesto fácil y eso ha hecho que todo el tiempo trabaje, entrene, sea disciplinado. Así que el consejo que le diría a Rommel niño es que trabaje mucho y que disfrute todo lo que haga", enfatizó Rommel, quien a partir de septiembre se desempeñará como diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) donde buscará poner su granito de arena para transformar el deporte de alto rendimiento e impulsar la práctica deportiva para mejorar la salud.