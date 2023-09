Angélique Cuachy, extenista francesa, revela que su entrenador abusó de ella más de 400 veces

La extenista Angélique Cauchy hizo recientemente revelaciones escalofriantes que dejó a las personas amantes del deporte blanco en conmoción, pues reveló que sufrió abusos de su entrenador Andrew Gueddes, cuando él tenía 38 años y ella era una niña de 12.

La extenista asistió a declarar ante la Comisión de Investigación sobre abusos en las federaciones deportivas de Francia, y ahí tuvo que recordar que sufrió agresión sexual tres veces al día por dos años.

“Él era de La Baule y durante el juicio conocí cuál era su mecanismo. Nos llevaba allí a sus víctimas para pasar a un nivel superior. Viví las dos peores semanas de mi vida, me violaba tres veces al día. Los 13 pasos que me separaban de su habitación era para que me violaran”, revivió Cauchy.

Angélique reiteró que pensó que tenía enfermedades o infecciones de transmisión sexual por el abuso que sufría por parte de Gueddes, mientras que también pensó en terminar con su vida, pues al final fueron 400 relaciones sin su consentimiento.

“Vivió entre los 13 y 18 años pensando que tenía sida. Pensé muchas veces en suicidarme, me violó tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor, estaba presa, no podía salir cuando quería. Me violó casi 400 veces por dos años”.

La extenista señaló que ella le pedía que parara. “Yo le decía ‘no deberías, no está bien, no quiero’. Y él me respondía: ‘ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos que es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre”.

Angélique fue considerada como una de las grandes promesas del tenis francés, pues llegó a ser número 1 del ranking junior, pero cuando empezó a ser entrenada por Guddes, en 1999, su carrera empezó a caer.

Guddes se encuentra tras las rejas desde 2021, cuando fue condenado 18 años al ser declarado culpable de haber violado a menores de entre 12 y 17 años, pero Angélique Cauchy señala que las autoridades del tenis francés sabían el asunto, pero no hacían nada al respecto.

“En el mundo del tenis se sabía que él no era correcto con las chicas. Una mujer avisió al presidente del club y este le respondió: ‘Sí, pero nos trae títulos’”, terminó el amargo recuerdo de la extenista en su declaración a la Comisión de Investigación.

