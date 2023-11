Daniel Martínez tras su descalificación en los Panamericanos 2023: "Con Ana Guevara no hablo"

En Santiago 2023, Daniel Martínez había revalidado su título panamericano en la prueba de 5000 metros planos, obtenido hace cuatro años en Lima 2019. Sin embargo, fue descalificado por un aparente bloqueo al competidor estadounidense, con lo que perdió la medalla de oro.

Previo a tener el veredicto de los jueces, Daniel habló con los medios de comunicación y compartió sus impresiones sobre lo ocurrido. "Contento, independientemente del resultado que obtuve. Estoy contento de trabajar para esto y creo que me lo merecía. Una descalificación no me va a quitar el mérito de haberles ganado".

Señaló que ahora se centrará en su siguiente prueba, la de 1500 metros, al tiempo que opinó sobre la presencia de la titular de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, en los Juegos Panamericanos celebrados en territorio chileno.

"No sabía que estaba aquí, no tengo idea, no tengo contacto con ella, no hay apoyo hacia mí, hace mucho tiempo me quitaron mis becas, el Gobierno Federal no me apoya", y enfatizó que por parte de la exvelocista y del gobierno federal, no ha habido apoyo alguno.

"Con Ana Guevara no cruzo palabra, intento comunicarme con quienes le ayudan, pero ´sus respuestas son nulas. Yo estoy entrenando en Minnestoa con el apoyo de mi entrenador y unos amigos, pero principalmente el apoyo viene de mi estado y mi municipio. Hay nulo apoyo moral y económico".

Por último, Daniel respondió a Guevara Espinoza, quien responsabilizó al atleta de su descalificación. "Ella tiene su perspectiva, yo tengo la mía; no hay por qué pelear. Que los jueces decidan, ella no tiene que andar decidiendo si sí fue mi error. Y si sí fue mi error, voy a estar conforme porque di mi mayor esfuerzo".

