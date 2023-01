Nadal desmiente declaraciones de Zverev: 'No estoy pensando en mi retiro'

El tenista español, Rafael Nadal, estuvo en rueda de prensa previo al Abierto de Australia, que hoy inicio su actividad con la Primera Ronda del primer Grand Slam del año.

En días recientes, el alemán, Alexander Zverev, declaró que Nadal se iba a retirar después de Roland Garros, declaraciones que el mismo tenista español desmintió en la conferencia de prensa.



"Tengo buena relación con Zverev pero no tanto como para confesarle algo así. Estoy aquí para jugar al tenis, hacer un gran 2023 e intentar seguir luchando por todas las cosas por las que he luchado durante toda mi carrera deportiva. No estoy pensando en mi retirada", declaró la ´Fiera’ en rueda de prensa.

´Por el momento la leyenda, Rafael Nadal, tendrá que defender su título, ya que ganó el año pasado ante Daniil Medvedev su Grand Slam número 21 de los 22 que tiene el tenista español, quien es el máximo ganador de Majors

