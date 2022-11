ONEFA: Clásico Estudiantil listo para enfrentar a Pumas CU VS Águilas Blancas

Son ya cuatro años desde que Pumas CU se coronó en la ONEFA, el equipo universitario y la afición auriazul necesita levantar otro título y el camino para ello inicia este sábado 12 de noviembre en el Clásico Estudiantil ante Águilas Blancas del IPN.

Fue en 2017 cuando los universitarios vencieron en la final a los Auténticos Tigres por marcador de 18-15, desde entonces el conjunto no tan solo no ha podido ser campeón, sino que ya no ha llegado al duelo por el campeonato.

En 2018 y 2019 quedó eliminado en semifinales por Burros Blancos y Águilas Blancas respectivamente. Para 2020 la temporada se canceló por la pandemia y en 2021 los encuentros fueron meramente de reactivación por lo que la ONEFA decidió que no habría Campeón.

Para este año los equipos que competían en Conadeip se integraron a ONEFA. Pumas volvió a competir ante los representativos del sistema ITESM y los Aztecas UDLAP. Volverá a ver un campeón nacional en una misma Liga lo cual no ocurría desde 2007.

La revancha para Pumas del Clásico Estudiantil de campaña regular llega rápido. En aquel choque del pasado 15 de octubre en CU, lo volátiles de Santo Tomás se repusieron de un 20-7 en contra, para darle la vuelta y ganar 24-20.

Hoy es a todo o nada. En los cuartos de final de los Playoffs el que pierda se va a casa, el ganador continúa a la caza del título.

“Estos partidos con los que reclutan niños para CU y el Casco de Santo Tomás. Tiene mucha importancia por la historia y tradición que tiene este partido y también por lo que pueda llegar a ocasionar en un futuro con los niños que no están viendo. Lo tomamos con un gran respeto a la historia, a la afición. Hay que dar un gran show para ellos”, afirmó Diego Pareyón, capitán de los felinos.

El cotejo se realiza en el estadio de la Ciudad de los Deportes donde si bien, Águilas Blancas es local, no es su estadio habitual por lo que la localía no será factor en contra para los de CU, no así el ambiente pues si una porra sabe apretar al rival es la del Politécnico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA FEMENIL: KATTY MARTÍNEZ 'SALVO' A UNA AFICIONADA PARA CORRESPONDER UN ABRAZO