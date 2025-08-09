Pato O'Ward largará desde la P1 en GP de Portland

Pato O'Ward aprovechará la sanción de su compañero de equipo, Christian Lundgaard, y partirá desde la primera posición en el GP de Portland.

El piloto mexicano terminó la clasificación en segunda posición con un tiempo de 58.5343, solo por detrás del danés (58.3939), quien será penalizado por cambiar de motor para la carrera.

O´Ward en su monoplaza | X @ArrowMcLaren

O'Ward tuvo una buen rendimiento desde la primera parte de la sesión tras liderar al segundo grupo y, después, destacó junto a su cooequipero en el Fast 6.

O'Ward se mantiene en segunda posición en la clasificación de pilotos de Indycar con 469 unidades, 121 por debajo de Alex Palou.

Por ello, si el regiomontano desea seguir en la pelea por el campeonato, deberá sacar provecho de su lugar de salida y supera al español por al menos 14 puntos o mantenerse a menos de 107.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿Se acaban las opciones de Checo Pérez para regresar a Fórmula 1? Alpine 'cierra' puertas