¡No se recupera! Rafa Nada dio a conocer que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo

La Fiera sigue sin poder recuperarse. El tenista español Rafael Nadal anunció este jueves que no disputará el Masters 1000 de Montecarlo y su retiro del deporte blanco parece acercarse.

Rafa, quien no ha disputado un partido oficial desde el torneo de Brisbane a principios de enero, reveló que su cuerpo no se encuentra en condiciones óptimas para la competencia.

"Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando", expresó Nadal en sus redes sociales. "Desgraciadamente les comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja".

A pesar de sus constantes esfuerzos por recuperarse y prepararse para volver a la cancha, el manacorí reconoció que, en la actualidad, no se encuentra en condiciones para competir al más alto nivel.

"Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo", admitió el tenista.

El anuncio de Nadal ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad tenística, ya que el español había confesado que este sería su último año como profesional y solamente ha podido disputar seis partidos oficiales y un amistoso ante Carlos Alcaraz.

Aun así, 'El Rey de la Tierra' se mostró optimista sobre su futuro, expresando su determinación para superar esta situación. "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", afirmó.

Nadal cerró su comunicado agradeciendo el apoyo y cariño de sus seguidores. "Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!", concluyó.

La ausencia de Nadal en el Masters 1000 de Montecarlo deja interrogantes sobre su participación en futuras competiciones, incluido su objetivo de disputar una última vez el torneo de Roland Garros. Mientras tanto, los fanáticos del tenis esperan con ansias ver el regreso del campeón español a la cancha en plenas condiciones físicas.

