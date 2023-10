WTA Finals Cancún: Ons Jabeur quedó eliminada, Iga Swiatek pasa de ronda

En el segundo día de actividades de las GNP Seguros WTA Finals Cancún apareció la número dos del mundo, Iga Swiatek, con una remontada de 2-5 sobre Marketa Vondrousova, demostrando que quiere recuperar el trono mientras Coco Gauff no tuvo compasión frente a Ons Jabeur.

Swiatek inició con el pie derecho en la categoría individual del torneo, luego de vencer 7-6 (3) y 6-0 a Marketa Vondrousova, quien ganaba 5-2 en el primer parcial, pero la fuerza de voluntad y el apoyo de sus compatriotas en la grandas la impulsaron a dar la vuelta al marcador.

“Durante la primera parte no me sentía como si fuera yo. Estaba cometiendo errores… yo solo quería ser más precisa y más sólida. Después del cambio de pelota sentí que podía encontrar un mejor ritmo y me ayudó a cambiar un poco la mentalidad”, dijo la polaca en conferencia de prensa.

Por su parte, Vondrousova señaló: “Ella empezó a jugar mejor, ella es una gran luchadora y no me dio oportunidades después del 5-2. En el segundo set ella estaba jugando increíble y no había mucho que hacer.”

En el segundo de singles, la estadounidense Coco Gauff se lució en la cancha al derrotar a Ons Jabeur por parciales de 6-0 y 6-1 en un match que duró tan solo 57 minutos, el más corto al momento.

“Fue un gran partido para mí, ella no estaba jugando su mejor tenis. A veces es difícil jugar contra un oponente cuando no juega lo mejor posible, porque no sabes qué hacer. Pero creo que jugué bien”, dijo Coco.

Sobre el apoyo que recibió de parte del público mexicano, Gauff comentó: “Me sorprendió cuánta gente me estaba animando. Hicieron un pequeño canto para mí un par de veces. Ayer en nuestro doble, tuvimos mucho apoyo. Por eso pienso que los fanáticos mexicanos me aman y yo los amo, estoy feliz de estar aquí en Cancún”.

Por su parte, Ons Jabeur aceptó su derrota en conferencia de prensa: “Ella jugó un partido correcto, no cometió muchos errores. Por mi parte, cometí muchos errores. No me voy a quejar de nada, el clima es parte del juego, es para las dos”.

Juegos de singles del martes 31 de octubre

No antes de las 5 pm (horario local)

Grupo Bacalar: Aryna Sabalenka vs Jessica Pegula

No antes de las 6 pm

Grupo Bacalar: Elena Rybakina vs María Sakkari

