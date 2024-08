Ana Guevara sobre sus viáticos en París 2024: “No generé ningún cargo extra al erario”

Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, en entrevista con RÉCORD aseguró que no generó un cargo extra al erario público durante su estancia en París para los Juegos Olímpicos, pese a los diferentes señalamientos de que gastó dinero de más mientras varios de los atletas no contaron con el apoyo económico suficiente.

Durante la justa veraniega, en la cual México ganó cinco medallas, se hicieron públicas unas fotos de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cenando junto a una acompañante en el prestigioso restaurante parisino ‘Au Pied de Cochon’.

Además, recientemente el diario Reforma publicó un video en donde se ve a Ana Guevara regresar de París a México en un vuelo de primera clase, cuyo precio es de entre 140 y 160 mil pesos en vuelo redondo, según el mismo medio.

Ante este par de polémicas, la exvelocista mexicana se defendió asegurando que no generó ningún cargo extra a la administración pública, pues incluso ella no llevó ningún acompañante a París 2024.

“Todas las acreditaciones a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se fueron al servicio médico que acompaña al equipo. Yo no llevaba familia, yo no llevaba gente a pasear, yo no generé ningún gasto extraordinario con cargo al erario.

“Todo el personal que estaba acreditado estaba dentro de la Villa (Olímpica) y la única que estaba externa, fui yo. Creo que es un tema de dolo y con mucha violencia, trastocando todo, mi integridad, mi privacidad, mis decisiones, mi independencia de algo que no juega en el tema. Pero es querer manchar el buen resultado de la delegación”, declaró Ana Guevara en entrevista con el programa Buen Morning Show de RÉCORD Plus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ana Guevara sobre México en París 2024: 'Falta garra para competir en JJOO'