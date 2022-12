¿Quién puede parar a Brasil? La Verdeamarela avanzó a Cuartos de Final con una tranquilidad vista pocas veces en la historia reciente de las Copas del Mundo. Cuatro goles fueron suficientes para sentirse del otro lado y el equipo de Tite dosificó y se exigió de más para concretar su pase a la siguiente ronda.

Pero ya leyendo con más calma a este equipo, de primera impresión, no hay quién pueda hacerle frente a este intempestivo estilo de juego que, cuando lo decide, ataca con una verticalidad, con una determinación y con una efectividad que intimida a cualquiera de los equipos que ya tienen su pase a la siguiente ronda. Brasil y sus jugadores le dieron una lección al futbol en general, recuperaron esa vehemencia y pasión que se debe tener cuando haces algo, nos estremeció en el estadio por esa forma de desarrollar su futbol, pero sobre todo por ver a futbolistas recuperar el gusto por tocar la pelota.

La magia de este rejuvenecido Jogo Bonito no se limita exclusivamente al ataque. Tienen un arquero de mucha jerarquía como lo es Alisson, tienen a Marquinhos y Thiago Silva que se han parado firmes en línea defensiva, también está Casemiro que está teniendo una Copa del Mundo al alcance de pocos mediocampistas en el planeta.

El equipo que encumbró Pelé hace 50 años ha regresado y no se minimiza ante los rivales, no se detiene, no entiende de mínimos. Brasil, como aquellos años, está haciendo honor a su legado y representando lo más apegado posible a esas leyendas que cambiaron este deporte para siempre.

OTRO PASO PARA EL BI