NBA: Expertos creen que Toscano debe tener paciencia y adaptación para obtener un lugar

Carris LeVert se elevó por los cielos dispuesto a encestar una canasta aparentemente rutinaria, cuando de pronto, Juan Toscano apareció de la nada para propinarle una tapa descomunal. Nacido en Oakland, California, el alero de los Warriors navega con orgullo con la bandera mexicana por los océanos de la NBA coleccionando momentos que rozan la épica como aquel tapón al jugador de los Nets a finales del año pasado, en espera de así llenar el ojo de Steve Kerr.

El seleccionado mexicano no estaba contemplado para jugar esta temporada con Golden State, por lo que fue cortado de su contrato no garantizado. Sin embargo, el entrenador se mantuvo firme en su deseo por contar con uno de sus jugadores favoritos, por lo que la quinteta le ofreció un vínculo two-way, mismo que ha sabido exprimir al promediar 15.0 minutos por partido con 3.2 puntos, 3.3 rebotes y 1.8 asistencias por encuentro; cifras con las que ha podido nadar entre feroces tiburones.

“Para mí es la adaptación”, responde a RÉCORD el exNBA Fabricio Oberto en una videoconferencia, sobre lo que necesita Toscano-Anderson para mantenerse vigente en la liga. “Muchas veces uno ve a un jugador que llega a una organización y una estructura que mejoran jugadores, lo que pasa es que para eso si ponemos el extremo, a Curry, cuando llegó tenía adelante a jugadores que jugaban en su posición, se fue acomodando el equipo, se fue coacheando”.

Para el nacido en Las Varillas, Argentina, y actualmente comentarista de NBA League Pass, precisamente en el espejo del estelar de Golden State, Stephen Curry, es donde debe mirarse el californiano con pasaporte mexicano de 27 años de edad. Pues las figuras no se hacen de la noche a la mañana, al contrario, mientras mejor sea su proceso, más fácilmente puede un jugador comenzar a brillar en las duelas.

“Curry no tiraba de la manera que tira hoy, no tenía la efectividad, destreza, versatilidad y lectura. Eso también lleva años de preparación, entonces creo que lo que hay que tener es mucha paciencia, entendimiento; uno se va a adaptando”, explica. “La NBA te va llevando a que cada uno construya un camino, es mucha la responsabilidad. No es un lugar fácil porque tienes que adoptar un rol sobre todo en ese equipo donde juegan y hay que ganárselo, pero si él juega ahí otro equipo lo puede ver y decirle ‘veníte para acá que nos hace falta la forma en que vos jugás’”.

Al término de la temporada anterior, el miembro de los 12 Guerreros comenzó a despuntar en el esquema de Kerr al tener mucho espacio en el equipo debido a las notables bajas, principalmente de Curry y Kay Thompson. Pero tras el regreso del egresado de Davidson, Toscano-Anderson ha tenido que readaptarse a la dinámica del equipo.

“A mí me encanta su atletisismo, es un chico con una fuerza y una potencia física con un resorte impresionante. Tiene una intensidad de juego y muy buen defensivo, mira a quién defiende en la NBA; ahora, hay que meter la pelotita y es lo que Anderson está tratando de hacer. Toscano está tratando de encontrar su rol, un nuevo rol con la ausencia de Thompson, pero le veo futuro, las ganas que trae me hace creer que se va a quedar”, dice el comentarista Enrique Garay.

Por lo pronto, el hijo de madre mexicana deberá aprovechar sus minutos en cancha para adquirir mayor constancia, pues tan solo en su último juego ante Portland, apenas y sumó 3 minutos, en contraste con los 17 que tuvo antes ante el mismo rival.

“Si Toscano llega a tener un partido que rompa sus promedios o que gane un partido con un clutch, las redes sociales explotan. Van a decir ‘acá tenemos al heredero de Nájera’ y creo que hay que mantener una línea, no me gustan las comparaciones”, puntualiza Oberto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAKERS VISITARÁ LA CASA BLANCA CUANDO JOE BIDEN ASUMA LA PRESIDENCIA