Todo lo que necesitas saber antes de que comience la temporada de la NBA

Después de meses de espera, el basquetbol de la NBA vuelve a las pantallas, a las arenas y a las duelas para la temporada 2024-2025, donde los Celtics de Boston tendrán la ardua tarea de defender su campeonato Larry O'Brien.

La quinteta más ganadora en la historia de la Asociación abrirá la temporada frente a los New York Knicks este martes en punto de las 17:00 hrs, tiempo de la Ciudad de México, además del juego entre Los Angeles Lakers y los Minnesota Timberwolves, este último en el partido que marca el primer juego donde LeBron James compartirá duela con su hijo.

Una de las fechas más importantes de la temporada es el regreso del pivot francés Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs, quienes comenzarán su temporada el próximo 24 de octubre ante los Dallas Mavericks de Luka Dončić y compañía, por su parte, los Golden State Warriors harán su debut hasta el viernes 25 de este mes cuando se enfrenten a Jazz de Utah.

Lakers y Warriors jugarán en Navidad, además de que los Celtics de Boston jugarán ante los angelinos el próximo 23 de enero y por segunda ocasión en el mes de marzo. En Navidad se enfrentarán New York Knicks vs San Antonio Spurs, Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves, Boston Celtic vs Philadelphia Sixers, Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers y los Phoenix Suns vs los Denver Nuggets.

