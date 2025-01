Anthony Santander firma contrato con Toronto Blue Jays por más de 92 millones de dólares

Los Azulejos de Toronto finalmente contrataron a un agente libre de alto perfil al adquirir el lunes al pelotero venezolano Anthony Santander al atarlo con 92,5 millones de dólares por cinco años.

Santander llega a Toronto como agente libre | X:@Orioles

El acuerdo incluye una opción de salida y una opción del equipo para 2030 con estipulaciones que podrían aumentar el valor a 110 millones de dólares en seis temporadas, según su agencia, el Beverly Hills Sports Council.

Toronto intentó fichar a Shohei Ohtani el año pasado y estuvo en la disputa por Juan Soto antes de que se uniera a los Mets de Nueva York en diciembre. Los Azulejos también fueron uno de los finalistas por Roki Sasaki antes de que el lanzador japonés acordara su contrato con los Dodgers de Los Ángeles.

Pero tendrán a Santander en la parte medular de su alineación junto a Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr. y George Springer. Los Azulejos buscan recuperarse después de terminar últimos en la Este de la Liga Americana con una marca de 74-88 en 2024.

Santander en su etapa con Orieles | X:@Orioles

Santander viene de una campaña con topes personales de su carrera al acumular 44 jonrones, 102 carreras impulsadas y 91 carreras anotadas en 155 partidos con Baltimore el año pasado. El jardinero bateó para .235 con un porcentaje de slugging de .506 y estuvo en el Juego de Estrellas por primera vez.

Santander, quien cumplió 30 años en octubre, fue el primer bateador ambidiestro de las mayores en alcanzar 40 jonrones desde 2006. Se convirtió en el cuarto bateador ambidiestro en conectar al menos 44 jonrones en una temporada, uniéndose a Mickey Mantle (dos veces), Lance Berkman y Chipper Jones

Tony Taters to Toronto 🇨🇦



OFFICIAL: We've signed All-Star and Silver Slugger Anthony Santander to a five-year contract! pic.twitter.com/gEtNuP3ZAj

— Toronto Blue Jays (@BlueJays) January 21, 2025